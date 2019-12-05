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Информационный сайт города Гусева

Воспитанники гусевского социального центра приняли участие во II этапе фестиваля «От сердца к сердцу»

5 декабря 2019, 12:45
Воспитанники гусевского социального центра приняли участие во II этапе фестиваля «От сердца к сердцу»
Получатели услуг социально-реабилитационного отделения МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Гусева приняли участие во II этапе областного фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу».

Гостей и участников гала-концерта приветствовали исполняющий обязанности министра социальной политики Алексей Фещак, председатель комитета по социальной политике Калининградской областной Думы Лариса Швалкене, уполномоченный по правам человека в Калининградской области Владимир Никитин, уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко.

Участники из Гусева стали лауреатами в следующих номинациях:

Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
  • лауреат 1 степени — Максакова Татьяна
  • лауреат 3 степени — Зайченко Владимир

Номинация «Хореография»
  • лауреат 2 степени — коллектив «Улыбка»: дуэт Новикова Наталья, Зорин Виктор

Номинация «Эстрадная Музыка соло»
  • лауреат 1 степени — Черепанов Владимир

Номинация «Театральное творчество»
  • лауреат 1 степени — театральная студия «Улыбка»: Новикова Наталья, Зорин Виктор, Дроздов Станислав, Калугина Татьяна, Зверева Мария, Черепанов Владимир, Глеза Вадим, Коротченков Анатолий, Иминова Сабина.

Поздравляем участников фестиваля и желаем дальнейших творческих успехов!
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