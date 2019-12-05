Воспитанники гусевского социального центра приняли участие во II этапе фестиваля «От сердца к сердцу»

Гостей и участников гала-концерта приветствовали исполняющий обязанности министра социальной политики Алексей Фещак, председатель комитета по социальной политике Калининградской областной Думы Лариса Швалкене, уполномоченный по правам человека в Калининградской области Владимир Никитин, уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко.
Участники из Гусева стали лауреатами в следующих номинациях:
Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
- лауреат 1 степени — Максакова Татьяна
- лауреат 3 степени — Зайченко Владимир
Номинация «Хореография»
- лауреат 2 степени — коллектив «Улыбка»: дуэт Новикова Наталья, Зорин Виктор
Номинация «Эстрадная Музыка соло»
- лауреат 1 степени — Черепанов Владимир
Номинация «Театральное творчество»
- лауреат 1 степени — театральная студия «Улыбка»: Новикова Наталья, Зорин Виктор, Дроздов Станислав, Калугина Татьяна, Зверева Мария, Черепанов Владимир, Глеза Вадим, Коротченков Анатолий, Иминова Сабина.
Поздравляем участников фестиваля и желаем дальнейших творческих успехов!