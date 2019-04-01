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Информационный сайт города Гусева

Камерный хор «Кант» стал лауреатом I и II степени в разных номинациях на областном конкурсе «Музыка души»

1 апреля 2019, 13:23
30 марта ГБУК «Областной Дом народного творчества» провёл X Областной смотр-конкурс исполнителей классической музыки «Музыка души» в концертном зале МАУК Культурно-досугового центра «Светоч» в городе Пионерском.

В конкурсе принимали участие любительские коллективы учреждений культуры области, хоры и вокально-хоровые ансамбли при организациях и немузыкальных учебных заведениях, солисты-исполнители Калининградской области. Выступления участников проводились по номинациям: «Солисты», «Вокальные ансамбли», «Академические хоры».

Народный камерный хор «Кант» из горда Гусева стал лауреатом I степени в номинации «Академически хор» и лауреатом II степени в номинации «Вокальные ансамбли».

Поздравляем лауреатов с победой и желаем дальнейших успехов.
Кант конкурс
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7
# 17
Бухологи
Сегодня, 13:54   ЦитироватьОтветить
31
С
# 2Сергей Николаевич
Цитата: 7
Бухологи
Мозгов нема? Или написать больше нечего?
Сегодня, 16:08   ЦитироватьОтветить
12

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