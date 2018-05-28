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Информационный сайт города Гусева

«КАНТ» и «КРЕДО» подтвердили звание народных коллективов

28 мая 2018, 11:07
«КАНТ» и «КРЕДО» подтвердили звание народных коллективов
27 мая 2018 года компетентному жюри областного дома народного творчества предстояло оценить два именитых коллектива, известных не только в городе Гусеве, но и далеко за пределами Калининградской области. Это народный камерный хор «КАНТ», созданный в 1974 году на базе отдела культуры города Гусева. В этом же году камерному хору присвоили звание «народный». Организовал и руководил коллективом директор Детской музыкальной школы Рихард Майер. С 1976 года и по настоящее время руководителем хора является Татьяна Ивановна Матвеева.

Это один из самых первых коллективов, созданных в Гусевском районе был участником Всесоюзных конкурсов и фестивалей, Российских, областных и районных.

Школьницы, студенты, рабочие, педагоги, инженеры — это наполнение камерного хора «КАНТ», энергичное, мобильное, деятельное и талантливое. Они испытывают радость не только от пения, но и от общения друг с другом.

Концертная программа, включила в себя блоки духовной музыки и произведения композиторов-классиков, народной и лирической музыки.

«КАНТ"-это коллектив с большими традициями и высокой музыкальной культурой.

У них присутствует всё: фраза, эмоции и чудесное грамотное исполнение. То есть это высококлассный художественный коллектив.

Активная концертная деятельность, репетиции, реализация проектов совместно с хоровыми коллективами стран Польши, Литвы, Германии, Чехии, Франции.

Вторым, коллективом, которому предстояло защитить звание «народный» стал Народный камерный хор «КРЕДО» созданный в 1996 году на базе Городского дома культуры города Гусева. Через два года после рождения этот коллектив получил звание «народный», что говорит о высокой оценке самодеятельных исполнителей. В состав хора входят люди, имеющие музыкальное образование, так и не имеющие его. Коллектив стабилен на протяжении многих лет. За короткий промежуток времени хор «Кредо» завоевал популярность не только в Калининградской области, но и в соседних странах, Германии, Литве, Польше и Голландии.

Множество мероприятий не обходится без участия хора. Хор сумел громко заявить о себе: объехав с концертными программами всю область и пол- Европы, он стал желанным гостем на городских площадках.

Выступления хора не только способствуют атмосфере праздника, но и сближает разные поколения людей. Коллектив хора творчески сотрудничает с хоровыми коллективами Германии, Голландии, Польши.

В итоге, зрителям и жюри, была представлена концертная программа, которая полностью соответствовала заявленным характеристикам коллективов, полностью отражала их деятельность и подтвердила звание «народный».

Руководители творческих коллективов и Городской Дом Культуры города Гусева выражают огромную благодарность всем зрителям, которые пришли поддержать их в этот вечер, жюри областного Дома Народного Творчества за непредвзятость и компетентность и руководству некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Диаконический центр города Гусева» за гостеприимство.
Кант Кредо
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Гость misha_kipelov
# 1Гость misha_kipelov
Огромное спасибо администрации сайта за статью. blush
Сегодня, 11:23   ЦитироватьОтветить2
Серж
# 2Серж
Гость misha_kipelov,
Не за что))
Сегодня, 11:55   ЦитироватьОтветить0
Гость Татьяна
# 3Гость Татьяна
Молодцы! Поздравляю от всей души!
Сегодня, 12:05   ЦитироватьОтветить1

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