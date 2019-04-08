В городской библиотеке прошёл музыкально-поэтический вечер «Весна в душе…»

8 апреля 2019, 12:00

4 апреля в Центральной библиотеке города прошёл музыкально-поэтический вечер гусевской поэтессы Галины Савенковой с участием авторов и исполнителей песен Сергеем и Ириной Рысевыми, Людмилой Селезнёвой из Студии городской романс. Перед членами Гусев-ЛИТО и читателями нашего города гости из Калининграда выступали не впервые.



Тема встречи: «Весна в душе…» выбрана была не случайно. Выступающие отметили, что весна — удивительное время года пробуждения природы и вдохновения творческих людей, когда тёплыми, нежными словами хочется писать и петь о любви ко всему доброму и светлому, что украшает и сохраняет такой хрупкий мир.



Своё выступление Галина Михайловна Савенкова начала строчками из стихотворения, написанного этой весной:



Весна в душе — круговорот,

Пора возвышенных стремлений

Подняться в чувствах до высот,

Вкусить плод сладких наслаждений.



Пора разбуженных страстей,

Поток, несущий вдохновение,

Поющий мартовский ручей,

Фиалкой нежной восхищение.



Весна в душе — прекрасный миг,

Знакомый возрасту любому,

Зелёный шум, душевный крик,

Прикосновение к святому.



Поэтесса поведала слушателям о том, что её творческий союз с калининградскими музыкантами, членами Студии городской романс, сложился неожиданно, в процессе совместных выступлений, когда никто не ожидал, что чередование её стихов и их песен, придутся к душе слушателям, да и самим авторам и исполнителям произведений. Об этом она выразилась рифмованными строчками.



Стихи с мелодией — нектар,

Бальзам душе, источник мысли.

Хороший слог — от Бога дар,

А голос чистый — радость жизни.



И в этом творчестве — полёт,

Волшебной музыки творение!

А что писать и петь зовёт?

Любовь и воздух вдохновения!



И действительно, в сочинениях этих авторов стихов и песен прослеживаются любовь к окружающему миру, их активность и творческий полёт. Они много пишут, часто проводят встречи и у них есть свой круг почитателей.



В программе вечера музыканты и поэтесса вспомнили весенние праздники — 8 марта, День смеха, День победы. За стихами Галины Савенковой на эти темы звучали авторские песни Сергея Рысева. Некоторые из них он пел вместе со своей сестрой Ириной. Людмила Селезнёва напомнила слушателям о творчестве Булата Окуджавы и исполнила несколько его известных песен. В целом их выступление прошло гармонично, на одном дыхании.



Из выступления Галины Савенковой присутствующие узнали, что она пишет не только стихи, но и прозу. В настоящее время писательница работает над интересным проектом — готовит к изданию свою пятую книгу «Я люблю этот мир!».



Положительным результатом труда писателей являются их книги и опубликованные работы в периодической печати. Отрадно, что недавно в литературном журнале «Альманах -2018», выходящем в области один раз в год, был опубликован её очерк «Путешествие в прошлое». Работы Галины Михайловны не раз печатали в литературных журналах региона и России. В скором времени в очередном номере литературного журнала «Балтика. Калининград» опубликуют её новый очерк «Милый сердцу уголок».



Писательница является редактором первого сборника гусевских писателей «Вдохновлённые Балтикой» и приложила много сил к его изданию. Творческий человек общается с писателями области, учится у профессионалов литературному мастерству и делится своим опытом с молодыми поэтами Гусев-ЛИТО, проводит много встреч с читателями. Тематика её произведений разнообразна, стихи — лиричны.



Галина Михайловна представила читателям коллегу из Калининграда, автора трёх сборников стихов Любовь Маркову, которая почитала свои замечательные стихи.



Приятным сюрпризом для всех присутствующих в зале было пение гостьи из Нестеровского района Галины Гайбулиной, исполнившей под аккомпанемент гитары душевный романс о декабристах. Прекрасное исполнение песни, чистый и сильный голос талантливой певицы, удивили и порадовали слушателей.



Очередная встреча творческих людей с гусевцами прошла в тёплой, доброжелательной обстановке, по результатам которой сотрудники библиотеки услышали от читателей и участников музыкально- литературного праздника благодарность и много добрых слов.

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