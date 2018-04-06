/ / / В уютном зале городской библиотеки прошла встреча людей, увлеченных поэзией и музыкой

В прошлый четверг, несмотря на неожиданно вернувшуюся зимнюю погоду, в теплом уютном зале городской библиотеки собрались люди, увлеченные поэзией и музыкой. В этот день гостеприимный зал был битком, а все потому, что для встречи с гусевцами из Калининграда приехали авторы и исполнители бардовских песен Студии Городского Романса.
Первоначально это должна была быть встреча калининградских бардов с писателями творческого объединения «Гусев-Лито». Однако, узнав об этом мероприятии, в библиотеке собрались не только писатели и поэты, но и жители нашего города, неравнодушные к литературному и музыкальному творчеству.
Открывала творческую встречу поэтесса Галина Савенцова одна из ярчайших представительниц литературного общества «Гусев-Лито». Она рассказала собравшимся о своем знакомстве с теми яркими талантливыми людьми, которые в этот день привезли в наш город звон гитар и рифмы размышлений: Сергеем и Ириной Рысевыми, и Владимиром Лобановым.
Сама поэтесса назвала свое знакомство с калининградскими бардами счастливым случаем. Теплое дружеское общение, творческие встречи в Илюшинском Доме культуры и в Чистых Прудах… А в феврале — небольшое путешествие на ее историческую Родину, совершенное вместе с новыми друзьями, воплотилось в поэтическом произведении «Островки Родины». Мерно звучали слова поэтессы, рисующие картины родной природы. И под этот плавный речитатив, затаив дыхание, каждый в зале вспоминал свои собственные «уголочки судьбы».
Но вот стихотворение закончилось, и волшебное поэтическое наваждение развеялось, чтобы уступить место очарованию музыки. По признанию самих музыкантов, приехавших на эту встречу, Студия Городского Романса коллектив молодой. На данный момент этому творческому объединению всего полгода. В него вошли семь авторов-исполнителей, поэтов. Все они неоднократные лауреаты различных конкурсов (в том числе и международных).
Эти люди, такие разные на первый взгляд, в чем-то очень похожи между собой. Глубокие текстовки, затрагивающие души слушателей под звучные аккорды и приятные, хорошо поставленные голоса вот подлинная визитная карточка этой Студии.
В репертуаре бардов песни самой разной тематики и направленности, легкие и глубокие, грустные и веселые. Но так как эта встреча состоялась спустя несколько дней после трагедии в Кемерово, обычная программа творческих встреч была изменена. Исполнители отдали предпочтение песням более глубоким и лиричным. Особенно много было песен патриотической направленности.
Звенели гитарные струны, заполняли зал голоса калининградских бардов: бархатный баритон Сергея Рысева и чуть надтреснутый, с хрипотцой голос лауреата первой степени конкурса «Янтарная Звезда-2017» Владимира Лобанова. И перед мысленным взором слушателей, как живые, вставали совсем молодые ребята герои той самой, Второй Мировой войны, те, кто, шел в бой под смертельным огнем пулеметов. Командиры, первыми встававшие под свистящими пулями. Рядовые, вызывавшие огонь на себя. И молоденькие медсестры, выносившие раненых с поля. Дети, потерявшие родителей. Родители, так и не дождавшиеся домой детей… Безысходность, отчаяние, боль, закалившие наш народ. Сила духа, упорство, борьба, выковавшие нашу победу… Именно об этом были песни, которыми заслушивались все собравшиеся в этот день в городской библиотеке: от совсем юных студентов, до умудренных опытом пенсионеров.
А во время небольшой паузы, которую музыканты взяли, чтобы перевести дыхание, слушателей познакомили со своим творчеством поэты объединения «Гусев-Лито». Гусевские авторы представили вниманию собравшихся самые разные стихотворения. Легким и ироничным слогом порадовал Валерий Зажидько. Восторженность звенела в словах Елены Печуриной. Глубоко и сильно читала свои стихи о Родине Мария Зверева. Танец изящной огненной саламандры воссоздал Михаил Трошин. Подсчитала свои «часы до детства» детская писательница Оксана Балуева. А завершила чтение стихов Галина Ястребова.
И вновь полились переборы гитар и зазвучал голос Сергея и вторил ему серебряным колокольчиком голос его сестры Ирины. Кстати сказать, недавно она стала лауреатом первой степени как автор-исполнитель и второй степени как вокалистка на конкурсе «Янтарная Звезда-2018». И всем собравшимся в этот день в городской библиотеке посчастливилось услышать «нашего балтийского соловушку», как, нисколько не польстив, назвала Ирину поэтесса Галина Савенцова.
За окнами кружили снежные хлопья, а в зале библиотеки было по-настоящему тепло и уютно, словно здесь собрались старые друзья. И, наверное, это было неудивительно, ведь здесь собрались единомышленники, навсегда отдавшие свои сердца музыке и великому дару слова.
Видеорепортаж с этого мероприятия от «ГУСЕВ HD».
В уютном зале городской библиотеки прошла встреча людей, увлеченных поэзией и музыкой
6 апреля 2018, 18:59
библиотека
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