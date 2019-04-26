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Директор ДЮЦ презентовала проект программы приграничного сотрудничества на фестивале польской культуры

26 апреля 2019, 19:11
Директор ДЮЦ презентовала проект программы приграничного сотрудничества на фестивале польской культуры
Сегодня в музее Мирового океана в Калининграде прошел фестиваль польской культуры «Продвижение местной культуры в рамках приграничного сотрудничества Польша — Россия 2014-2020».

Директор гусевского детско-юношеского цента Татьяна Гаврилова презентовала проект «Очарование севера» в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020». Партнёром по проекту является культурный центр «Мазуры Гарбате» польского города Олецко. Татьяна Гаврилова рассказала, что целью проекта является создание уникального туристического продукта — русско-польского фестиваля «Очерование Севера», который поможет развитию событийного туризма в Гусеве и Олецко. Фестиваль будет представлять собой сочетание традиционной культуры и современных цифровых технологий. Также в рамках проекта запланировано создание уникальной Трансграничной Академии Искусств.

Целью создания данного фестиваля и академии является поиск и поддержка талантов. На конференции были представлены проекты, получившие одобрение к финансированию в рамках приоритета Программы «сохранение культурного наследия».
ДЮЦ Польша приграничное сотрудничество
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