Гусевский ансамбль «Бубенцы» выступил с концертом в Польше 23 декабря 2019, 17:30

22 декабря 2019 года образцовый вокально-хореографический ансамбль «Бубенцы» выступил на сцене Дома культуры «Мазуры Гарбате» польского города Олецко с концертной программой «Рождественский подарок».



Визит ансамбля был запланирован в рамках реализации совестного международного проекта «Очарование севера».



Бургомистр города Олецко Кароль Собчак, выйдя на сцену с благодарственными словами, отметил профессионализм участников концерта и высоко оценил яркость, зрелищность и уровень подготовки концерта.



Очевидно, что живое выступление произвело на зрителей эффект — зал аплодировал юным гусевским талантам стоя! Польские зрители также произвели впечатление на ансамбль: артистов встретили очень тепло, сопровождали овациями каждый номер и создали неповторимую дружескую обстановку, чем сняли волнение артистов перед незнакомой сценой.



Визит творческого коллектива является первым мероприятием в цикле творческих событий в рамках проекта, направленного на развитие фестивального туризма на основе исторического наследия в Гусеве и Олецко.