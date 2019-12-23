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Информационный сайт города Гусева

Гусевский ансамбль «Бубенцы» выступил с концертом в Польше

23 декабря 2019, 17:30
Гусевский ансамбль «Бубенцы» выступил с концертом в Польше
22 декабря 2019 года образцовый вокально-хореографический ансамбль «Бубенцы» выступил на сцене Дома культуры «Мазуры Гарбате» польского города Олецко с концертной программой «Рождественский подарок».

Визит ансамбля был запланирован в рамках реализации совестного международного проекта «Очарование севера».

Бургомистр города Олецко Кароль Собчак, выйдя на сцену с благодарственными словами, отметил профессионализм участников концерта и высоко оценил яркость, зрелищность и уровень подготовки концерта.

Очевидно, что живое выступление произвело на зрителей эффект — зал аплодировал юным гусевским талантам стоя! Польские зрители также произвели впечатление на ансамбль: артистов встретили очень тепло, сопровождали овациями каждый номер и создали неповторимую дружескую обстановку, чем сняли волнение артистов перед незнакомой сценой.

Визит творческого коллектива является первым мероприятием в цикле творческих событий в рамках проекта, направленного на развитие фестивального туризма на основе исторического наследия в Гусеве и Олецко.
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м
# 1мама
Молодцы!!! Дети под большим впечатлением от концерта!
Вчера, 18:00   ЦитироватьОтветить
20
А
# 2Алли
Не знаю, читают ли сайт руководители ансамбля, но у меня такой вопрос - на недавнем концерте к Дню матери в ГДК только ансамбль "Бубенцы" пел под "плюс"...вопрос - а почему? Младшая группа ансамбля пела под "минусовки", а старшим слабо?.. Не нужно думать, что зритель не слышит - к счастью, бываем на многих концертах,т.к.дети хореографией занимаются, и уже не первый раз это замечаем. 
Вчера, 23:16   ЦитироватьОтветить
00
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