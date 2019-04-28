Сегодня на сцене Дома культуры Гусева прошёл пятый пасхальный фестиваль «Пасхальная радость». Цель фестиваля — знакомство наших детей с жизнью Русской Православной Церкви, искусством, историей, праздниками и традициями русского народа.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в фестивале приняли участие творческие коллективы Гусевского городского округа. Светлое и радостное настроение сопровождало участников и зрителей.
В завершение праздника поздравить участников и гостей фестиваля, а также провести церемонию награждения дипломами, вышел настоятель храма Успения иерей Георгий Матвеев.
«Через страдания Иисуса Христа для нас открыты врата в Царство Бога. А это непрестанный мир в сердце, радость, которую никто не может отнять, Божественная священная любовь. И эту радость мы сегодня разделяем, зажигаем в сердцах друг друга. И, дай Бог, чтобы эта радость всегда согревала наши сердца и пребывала с нами», — сказал Георгий Матвеев.
В рамках фестиваля также работали мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров.
Поздравляем с праздником Светлой Пасхи!
В Гусеве прошёл пятый пасхальный фестиваль «Пасхальная радость»
28 апреля 2019, 15:18
пасха
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