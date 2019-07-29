В городском музее открылась фотовыставка Бориса Регистера «Затмение времени»

29 июля 2019, 17:11

В 2016 году проект «Затмение времени» завоевал престижную фотографическую премию Альфреда Фрида. Эта премия вручается лучшим фотографам планеты. Фотоработы Бориса из серии «Eclipse Time» («Затмение времени») вошли в пятерку лучших. Особенностью работ является тот факт, что Борис Регистер снимает исключительно на черно-белую плёнку.



Фотограф в своих работах размышляет о столкновении культур и миграции на примере Калининградской области. В послевоенный период здесь появилось много переселенцев из бывших советских республик, и проект «Затмение времени» рассказывает о том, как строилась их повседневная жизнь и шла интеграция в местную культуру. Камера фотографа пытается дать ответ на вопрос, как мы уживаемся с остатками прежней культуры — принимаем её или нет. Есть просто поэтические зарисовки повседневности — со спящим моряком на полотенце украшенном рыбками и столпотворением валенок на заборе. Серия «Затмение времени» через фотографии даёт представление о том, как сочетаются пласт настоящего, в котором мы находимся, с пластом прошлого.



Выставка «Затмение времени» была представлена в рамках XI московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии 2019» на Мультимедиа Арт Музее в Москве. Работы Бориса Регистера находятся в частных коллекциях в Европе и США, его снимки публикуют центральные зарубежные и российские издания.



В Гусевском музее представлена часть коллекции проекта — это 16 работ, которые отобрал лично автор. Черно-белые фотографии проекта «Затмение времени» впервые представлены в Калининградской области.



Выставка продолжит работу до 20 сентября.



Гусевский музей открыт для посетителей ежедневно без выходных с 11:00 до 17:00 часов, адрес ул. Московская 36 а, телефон для справок 8(401 43) 3 19 17.

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