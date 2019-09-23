Гусевский коллектив «Тайя» взял два первых места на «Восточном БазARТе» в Гвардейске 23 сентября 2019, 15:00

14 сентября в городе Гвардейске проходила областная ярмарка национальных культур «Восточный БазART». Здесь были представлены культурные и общественные организации в самых разнообразных жанрах и направлениях.



На ярмарке присутствовало более 120 участников из муниципалитетов Калининградской области. Город Гусев представлял народный коллектив восточного танца «Тайя» Городского Дома культуры. Воспитанники группы «Карамельки» из гусевского коллектива были самыми младшими среди других участников.



Атмосфера восточного праздника и горячий приём зрителей согревали исполнительниц, которые, не смотря на капризы природы, вызывали восторг и удивление от жаркой экспрессии танцев Востока.



В рамках данного мероприятия проходил конкурс «Звезда Востока», где коллектив восточного танца «Тайя» занял два первых места. Также участники из Гусева стали лучшими в номинации за самые сценические костюмы.