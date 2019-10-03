Воспитанница центра «Росток» стала дипломантом фестиваля детского творчества «Добрая волна» 3 октября 2019, 13:26

25 и 26 сентября 2019 года воспитанница ГБУСО КО Центра «Росток» Александра Чаава приняла участие в отборочном туре, а затем в гала-концерте и награждении дипломантов и победителей Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна», который проходят под эгидой Академии Игоря Крутого.



Саша исполняла «Вальс фронтовой медсестры». Видеоряд, сопровождавший выступление девушки, дополнял общее впечатление от трогающего за душу вокала.



Александра стала дипломантом фестиваля и получила заряд творческой энергии для достижения новых вокальных высот.