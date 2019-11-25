«Королевство музыки»: в ДШИ состоялось посвящение в музыканты новых учеников

Кто из гусевцев не знает детскую школу искусств?! Это учебное заведение уютно устроилось в небольшом сквере, расположившемся в центре нашего города. Снаружи — обычное здание. Но внутри… Внутри оно наполнено гармонией и грацией, ритмикой и мелодикой, красочностью и полнозвучностью, которые здесь создают наставники: музыканты, хореографы и художники вместе со своими юными воспитанниками.Гусевская детская школа искусств — одна из сильнейших в области. Ее воспитанники успешно выступают в различных конкурсах и становятся их лауреатами и дипломантами не только в нашем регионе, но и за его пределами. А яркие концертные номера в исполнении учащихся ДШИ являются постоянным украшением городских праздничных мероприятий. Весь год (и даже во время каникул) здесь не прекращаются творческие занятия, уроки, репетиции, концерты и конкурсы.Весь год здесь кипит жизнь: кто-то осваивает игру на музыкальных инструментах, кто-то занимается по классу вокала; одни осваивают грацию в хореографическом классе, другие постигают основы работы с цветом и тонкости перспективы в классе изобразительного искусства. Целый год юные «жители» этого Дома искусств усердно трудятся, постигая премудрости выбранной специализации на занятиях под руководством опытных педагогов. И каждый год по осени гусевская детская школа искусств гостеприимно открывает свои двери для новых учеников. А преподаватели, совместно со своими старшими учениками, устраивают для новичков яркий праздник-посвящение. Вот и в минувшую среду в актовом зале школы искусств состоялось очередное Посвящение в музыканты.На этот раз в удивительную страну под названием Королевство Музыки музыкантов-первоклашек пригласили Госпожа Тоника, ее подружки-нотки, озорной деревянный мальчишка Буратино и хитрющие Лиса Алиса и Кот Базилио.Как и положено в любой сказке, отрицательные персонажи — Лиса Алиса и Кот Базилио — строили злобные козни, чтобы помешать главному герою Буратино и ребятам раздобыть заветное сокровище — Золотой Скрипичный Ключ, открывающий двери в сказочное Королевство Музыки. Но ребята не сдались!Чтобы добыть Золотой Ключик, открывающий двери в Королевство Музыки, первоклашкам пришлось пройти серьезные испытания: отличить музыкальные знаки от немузыкальных, отгадать множество музыкальных загадок и ответить на каверзные вопросы, которые для них подготовили коварные Лиса и Кот.Как оказалось, несмотря на то, что постигать основы музыкального мира ребята начали лишь три месяца назад, они уже вполне усвоили, сколько всего нот, как они называются и где располагаются, какие бывают музыкальные ключи и знаки. И конечно, Госпожа Тоника и Нотки как могли, помогали ребятам. Поддержали юных музыкантов и их мамы, которым пришлось выполнить музыкальные задания!Но не только музыкальные испытания ждали первоклашек-музыкантов этим вечером. Конечно, для них был устроен настоящий сказочный концерт, в котором приняли участие Принцесса Секундочка — Мария Бариновская (фортепиано), Антошка — Даниил Гинц (баян), Принцесса Старинного Замка — Полина Андриец (флейта), Молодец-удалец — Максим Бугровский (балалайка), Пеппи Длинный Чулок — Анна Бабушкина (аккордеон), ансамбль «Скоморошки-РНП», ансамбль скрипачей «Сверчки», вокальный ансамбль «Карамельки». А отделение хореографии подарило юным музыкантам завораживающий тематический танец «Танцующий оркестр».Как ни юлили, как ни хитрили Лиса Алиса и Кот Базилио, но в конце концов, юные музыканты своими знаниями добыли Золотой Скрипичный Ключ от Королевства Музыки. И на пороге этого удивительного мира — мира гармонии и полифонии — юные музыканты дали торжественную клятву усердно учиться. Конечно, они пока не подозревают, насколько это непросто — овладеть игрой на музыкальном инструменте. Но родители тут же торжественно пообещали: «Помогать им — всегда, не ругать их никогда». Так что, будем надеяться, что скоро и эти совсем еще юные музыканты вполне освоятся в Королевстве Музыки, под руководством своих педагогов научатся играть на выбранном инструменте, выучат самые разные произведения и порадуют нас своим мастерством.