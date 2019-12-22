Гусевский ДК признан лучшим культурно-досуговым учреждением региона

В июне прошлого года министерством по культуре и туризму Калининградской области было утверждено положение об общественном совете при Министерстве по культуре и туризму Калининградской области по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры Калининградской области.Согласно этому положению и работе Общественного совета граждане ежегодно могут оценивать качество оказания услуг организациями культуры, будь то Дом культуры, музей, учреждения дополнительного образования или библиотека.На днях были подведены итоги и выставлены оценки качества условий оказания услуг по организациям. Так Гусевский городской Дом культуры набрал 94,56 баллов из 100 и занял 1 место — в Калининградской области среди культурно-досуговых учреждений и 139 место в Россисйкой Федерации среди 2 772 организаций аналогичного профиля.