Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
Главная / Новости / Культура / Гусевский ДК признан лучшим культурно-досуговым учреждением региона
Информационный сайт города Гусева

Гусевский ДК признан лучшим культурно-досуговым учреждением региона

22 декабря 2019, 19:09
Гусевский ДК признан лучшим культурно-досуговым учреждением региона
В июне прошлого года министерством по культуре и туризму Калининградской области было утверждено положение об общественном совете при Министерстве по культуре и туризму Калининградской области по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры Калининградской области.

Согласно этому положению и работе Общественного совета граждане ежегодно могут оценивать качество оказания услуг организациями культуры, будь то Дом культуры, музей, учреждения дополнительного образования или библиотека.

На днях были подведены итоги и выставлены оценки качества условий оказания услуг по организациям. Так Гусевский городской Дом культуры набрал 94,56 баллов из 100 и занял 1 место — в Калининградской области среди культурно-досуговых учреждений и 139 место в Россисйкой Федерации среди 2 772 организаций аналогичного профиля.
Другие новости по теме
В Гусеве проведут историко-культурную экспертизу 3 памятниковВ Гусеве проведут историко-культурную экспертизу 3 памятниковПредставители культуры Гусевского муниципального округа отметили свой профессиональный праздникПредставители культуры Гусевского муниципального округа отметили свой профессиональный праздник5 ноября в ГДК г. Правдинска состоялся конкурс работников культуры «Живой родник»5 ноября в ГДК г. Правдинска состоялся конкурс работников культуры «Живой родник»Владимир Наставнев представлял Калининградскую область на Всероссийском конкурсе работников культурыВладимир Наставнев представлял Калининградскую область на Всероссийском конкурсе работников культуры
Е
# 1ЕвГен
Поздравляю! Надеюсь, работников ДК премируют хотя бы? 
Сегодня, 19:25   ЦитироватьОтветить
30
Р
# 2Работники ДК
Цитата: ЕвГен
Поздравляю! Надеюсь, работников ДК премируют хотя бы? 
Обязательно)) Слава Богу последнее не забрали. Итак всех посокрощали. Скоро городские мероприятия будет проводить некому. А что, у нас же денег много в муниципалитете, наймем артистов приезжих! Сан Саныч наведите наконец порядок в культуре! Дайте людям хоть немного денег, хоть под Новый год. А то красиво на бумаге ( это мы про среднюю з.п.), а по факту нищие работники, несмотря на майские указы президента.
Сегодня, 20:09   ЦитироватьОтветить
43
Д
# 3Декан
Ну что поделаешь, призвание культуры-быть нищими,как и врачей и учителей. Выбрал профессию-культработник, будь готов последний хер без соли делать, но работать на потеху толпе, по указанию власть имущих! 
Сегодня, 20:33   ЦитироватьОтветить
40
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико