19 февраля в Музее города Гусева прошел показ короткометражных фильмов в рамках VI кинофестиваля «Перерыв на кино», приуроченный ко Дню защитника Отечества.
Программа включала картины, посвященные тем, кто сражался за Родину в годы Второй Мировой и Великой Отечественной войны.
Эти ленты — взгляд на события Великой Отечественной войны глазами современных молодых людей, чьё желание высказаться на тему продиктовано исключительно личными и творческими мотивами. Это честное кино от потомков тех, кто воевал и победил.
Организаторами показа являются Фонд социальной поддержки населения «Мост поколений» и военно-исторический кинофестиваль «Перерыв на кино».
В городском музее прошел показ короткометражных фильмов в рамках кинофестиваля «Перерыв на кино»
20 февраля 2020, 12:16