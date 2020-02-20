В городском музее прошел показ короткометражных фильмов в рамках кинофестиваля «Перерыв на кино» 20 февраля 2020, 12:16

19 февраля в Музее города Гусева прошел показ короткометражных фильмов в рамках VI кинофестиваля «Перерыв на кино», приуроченный ко Дню защитника Отечества.



Программа включала картины, посвященные тем, кто сражался за Родину в годы Второй Мировой и Великой Отечественной войны.



Эти ленты — взгляд на события Великой Отечественной войны глазами современных молодых людей, чьё желание высказаться на тему продиктовано исключительно личными и творческими мотивами. Это честное кино от потомков тех, кто воевал и победил.



Организаторами показа являются Фонд социальной поддержки населения «Мост поколений» и военно-исторический кинофестиваль «Перерыв на кино».