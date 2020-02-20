Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
Главная / Новости / Культура / В городском музее прошел показ короткометражных фильмов в рамках кинофестиваля «Перерыв на кино»
Информационный сайт города Гусева

В городском музее прошел показ короткометражных фильмов в рамках кинофестиваля «Перерыв на кино»

20 февраля 2020, 12:16
В городском музее прошел показ короткометражных фильмов в рамках кинофестиваля «Перерыв на кино»
19 февраля в Музее города Гусева прошел показ короткометражных фильмов в рамках VI кинофестиваля «Перерыв на кино», приуроченный ко Дню защитника Отечества.

Программа включала картины, посвященные тем, кто сражался за Родину в годы Второй Мировой и Великой Отечественной войны.

Эти ленты — взгляд на события Великой Отечественной войны глазами современных молодых людей, чьё желание высказаться на тему продиктовано исключительно личными и творческими мотивами. Это честное кино от потомков тех, кто воевал и победил.

Организаторами показа являются Фонд социальной поддержки населения «Мост поколений» и военно-исторический кинофестиваль «Перерыв на кино».
Галерея Аксессуаров и 100 DEN Галерея Аксессуаров и 100 DEN
Другие новости по теме
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужныОрганизаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужныВ рамках праздника 23 февраля в СОШ п. Михайлово прошел ряд мероприятийВ рамках праздника 23 февраля в СОШ п. Михайлово прошел ряд мероприятийВ ГАПК состоится праздничный концерт посвященный Дню защитника ОтечестваВ ГАПК состоится праздничный концерт посвященный Дню защитника ОтечестваНовости средней школы №1 города ГусеваНовости средней школы №1 города Гусева
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико