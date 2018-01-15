Крещенские купания в Гусеве пройдут в ночь с 18 на 19 января возле храма всех святых

15 январь 2018, 14:18



Фотография с крещенских купаний в Гусеве в 2015 году

18 января в 21:00 в храме всех святых состоится всенощное бдение. После завершения в 23:30 возле храма пройдут крещенские купания.



Купание в ледяной воде без специальной подготовки достаточно опасное занятие. Спасатели рекомендуют грамотно подходить к совершению обряда: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь, затем раздеться и зайти в воду. Окунаться нужно не более одной-двух минут, а после растереться махровым полотенцем и укрыться в тепло.



Специалисты также рекомендуют перед омовением растереть тело любым жирным кремом или оливковым маслом, это поможет избежать раздражения кожи при соприкосновении с ледяной водой.

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