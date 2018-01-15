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Крещенские купания в Гусеве пройдут в ночь с 18 на 19 января возле храма всех святых

15 январь 2018, 14:18
Крещенские купания в Гусеве пройдут в ночь с 18 на 19 января возле храма всех святых
Фотография с крещенских купаний в Гусеве в 2015 году
18 января в 21:00 в храме всех святых состоится всенощное бдение. После завершения в 23:30 возле храма пройдут крещенские купания.

Купание в ледяной воде без специальной подготовки достаточно опасное занятие. Спасатели рекомендуют грамотно подходить к совершению обряда: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь, затем раздеться и зайти в воду. Окунаться нужно не более одной-двух минут, а после растереться махровым полотенцем и укрыться в тепло.

Специалисты также рекомендуют перед омовением растереть тело любым жирным кремом или оливковым маслом, это поможет избежать раздражения кожи при соприкосновении с ледяной водой.
Теги: Крещенские купания
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Прохожий
# 1Прохожий
А разве в этой "дерьмотечке" можно купаться?
Вчера, 15:04   ЦитироватьОтветить1
житель
# 2житель
возле фока было бы лучше там и дно речки чище и поручни есть а возле храма река грязная и дно грязное ноги будут в иле все
Вчера, 16:04   ЦитироватьОтветить1
Я
# 3Я
Уррра и мост наверно откроют.....
Вчера, 16:45   ЦитироватьОтветить1
Пух
# 4Пух
А батюшка покажет как правильно обряд совершать? Булькнет в ледяную воду? smirk
Вчера, 21:13   ЦитироватьОтветить0

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