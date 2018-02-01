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15 февраля пройдут мероприятия, посвящённые «Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества»

1 февраль 2018, 13:04
15 февраля в городе Гусеве пройдут торжественные мероприятия, посвящённые «Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества».

12:00 - панихида по павшим воинам в храме Всех Святых
13:00 - торжественный митинг на Аллее Славы
14:00 - концерт-реквием в Городском доме культуры (вход свободный)
Теги: Городской дом культуры Алея Славы храм концерт митинг
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Загородный Парк Отель
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