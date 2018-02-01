15 февраля пройдут мероприятия, посвящённые «Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества»

1 февраль 2018, 13:04

15 февраля в городе Гусеве пройдут торжественные мероприятия, посвящённые «Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества».



12:00 - панихида по павшим воинам в храме Всех Святых

13:00 - торжественный митинг на Аллее Славы

14:00 - концерт-реквием в Городском доме культуры (вход свободный)

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