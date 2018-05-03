8 мая в городе Гусеве пройдёт ночной велопробег

3 мая 2018, 21:05

Уважаемые жители и гости города Гусева!



8 мая 2018 года в 22.00 состоится ночной велопробег по местам славы «Наша жизнь — это Ваша Победа».



Велопробег стартует от сквера «Аллея Славы» (пр. Ленина) и завершается у памятника Герою Советского Союза Сергею Ивановичу Гусеву.



Приглашаем всех желающих поддержать данное мероприятие, вспомнить события страшной войны, затронувшей судьбы каждой российской семьи, возложить цветы к памятным местам и отдать дань уважения героям, которые ценой своей жизни спасли мир от фашизма.



Участие в велопробеге допускается только в одежде со светоотражающими элементами (дети до 14 лет в сопровождении взрослых).



Регистрация участников велопробега начинается с 21.00 на парковке возле здания Центра социальной поддержки населения (ул. Ленина, 50). При себе иметь велосипед, светоотражающий жилет и фонарик.



Расписание велопробега:



22.00 — Аллея славы

22.20 — Привокзальная площадь

22.45 — Бюст З.Космодемьянской

23.15 — Ю.Смирнова

23.30 — С. И. Гусев

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