Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / 8 мая в городе Гусеве пройдёт ночной велопробег
Информационный сайт города Гусева

8 мая в городе Гусеве пройдёт ночной велопробег

3 мая 2018, 21:05
Уважаемые жители и гости города Гусева!

8 мая 2018 года в 22.00 состоится ночной велопробег по местам славы «Наша жизнь — это Ваша Победа».

Велопробег стартует от сквера «Аллея Славы» (пр. Ленина) и завершается у памятника Герою Советского Союза Сергею Ивановичу Гусеву.

Приглашаем всех желающих поддержать данное мероприятие, вспомнить события страшной войны, затронувшей судьбы каждой российской семьи, возложить цветы к памятным местам и отдать дань уважения героям, которые ценой своей жизни спасли мир от фашизма.

Участие в велопробеге допускается только в одежде со светоотражающими элементами (дети до 14 лет в сопровождении взрослых).

Регистрация участников велопробега начинается с 21.00 на парковке возле здания Центра социальной поддержки населения (ул. Ленина, 50). При себе иметь велосипед, светоотражающий жилет и фонарик.

Расписание велопробега:

22.00 — Аллея славы
22.20 — Привокзальная площадь
22.45 — Бюст З.Космодемьянской
23.15 — Ю.Смирнова
23.30 — С. И. Гусев
велопробег День Победы
78 просмотров
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
Программа праздничных мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Дня Победы
Программа праздничных мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Дня Победы
8 мая в Гусеве пройдёт ночной велопробег «Наша жизнь – это Ваша Победа»
8 мая в Гусеве пройдёт ночной велопробег «Наша жизнь – это Ваша Победа»
27 августа пройдет городской велопробег «ВелоГОРОД»
27 августа пройдет городской велопробег «ВелоГОРОД»
8 мая в Гусеве состоится ночной велопробег «Наша жизнь – это Ваша Победа»
8 мая в Гусеве состоится ночной велопробег «Наша жизнь – это Ваша Победа»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona