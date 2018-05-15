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Информационный сайт города Гусева

18 мая Гусев присоединится к акции «На работу на велосипеде»

15 мая 2018, 12:14
18 мая Гусев присоединится к акции «На работу на велосипеде»
Фотография с акции «На работу на велосипеде», которая проходила в городе Гусеве в 2017 году
18 мая 2018 года Гусев присоединится к акции «На работу на велосипеде», которая в этот день пройдет по всей России.

Велосипед — это прекрасный способ получить заряд энергии, сохранить фигуру стройной, развить выносливость, сделать свою жизнь ярче и подарить себе незабываемые ощущения от прогулок. Кроме того, это отличный транспорт, который помогает сохранить благоприятную экологическую обстановку.

В нашем городе активно развивается велоинфраструктура: появляются новые дорожки и парковки для велосипедов. Пересев с автомобиля на двухколесный байк, вы с комфортом сможете добраться до необходимого вам места и, возможно, этот вид транспорта станет для вас традиционным.

Поэтому мы приглашаем всех жителей Гусевского городского округа поддержать данное мероприятие и 18 мая доехать на работу, учебу или по делам на велосипеде.

Сотрудники администрации также присоединятся к акции.
акция
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Такси Экспресс – быстрее чем нужно
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Дед Мазай
# 1Дед Мазай
Опять от ГАПКа до администрации на камеры проедут на великах? Чтобы Хвалей репортаж снял?
Сегодня, 13:00   ЦитироватьОтветить1
Пупкин
# 2Пупкин
Я вообще то каждый день на работу на велосипеде приезжаю!
Сегодня, 15:17   ЦитироватьОтветить1

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