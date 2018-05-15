18 мая Гусев присоединится к акции «На работу на велосипеде»

15 мая 2018, 12:14



Фотография с акции «На работу на велосипеде», которая проходила в городе Гусеве в 2017 году

18 мая 2018 года Гусев присоединится к акции «На работу на велосипеде», которая в этот день пройдет по всей России.



Велосипед — это прекрасный способ получить заряд энергии, сохранить фигуру стройной, развить выносливость, сделать свою жизнь ярче и подарить себе незабываемые ощущения от прогулок. Кроме того, это отличный транспорт, который помогает сохранить благоприятную экологическую обстановку.



В нашем городе активно развивается велоинфраструктура: появляются новые дорожки и парковки для велосипедов. Пересев с автомобиля на двухколесный байк, вы с комфортом сможете добраться до необходимого вам места и, возможно, этот вид транспорта станет для вас традиционным.



Поэтому мы приглашаем всех жителей Гусевского городского округа поддержать данное мероприятие и 18 мая доехать на работу, учебу или по делам на велосипеде.



Сотрудники администрации также присоединятся к акции.

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