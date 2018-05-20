С 24 по 26 мая здании Школы бокса пройдёт Международный турнир по боксу, посвященный памяти героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева.
В соревнованиях примут участие спортсмены из России (Калининградская область), Литвы, Латвии, Германии.
Расписание турнира:
24 мая в 17:00 — торжественное открытие, предварительные бои
25 мая в 15:00 — полуфинальные бои
26 мая в 11:00 — финальные бои, награждение
С 24 по 26 мая в Гусеве пройдёт Международный турнир по боксу
20 мая 2018, 12:05бокс соревнование
146 просмотров
Другие новости по теме