С 24 по 26 мая в Гусеве пройдёт Международный турнир по боксу

20 мая 2018, 12:05

С 24 по 26 мая здании Школы бокса пройдёт Международный турнир по боксу, посвященный памяти героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева.



В соревнованиях примут участие спортсмены из России (Калининградская область), Литвы, Латвии, Германии.



Расписание турнира:



24 мая в 17:00 — торжественное открытие, предварительные бои

25 мая в 15:00 — полуфинальные бои

26 мая в 11:00 — финальные бои, награждение

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