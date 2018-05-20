Стройцентр
/ / / С 24 по 26 мая в Гусеве пройдёт Международный турнир по боксу
Информационный сайт города Гусева

С 24 по 26 мая в Гусеве пройдёт Международный турнир по боксу

20 мая 2018, 12:05
С 24 по 26 мая здании Школы бокса пройдёт Международный турнир по боксу, посвященный памяти героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева.

В соревнованиях примут участие спортсмены из России (Калининградская область), Литвы, Латвии, Германии.

Расписание турнира:

24 мая в 17:00 — торжественное открытие, предварительные бои
25 мая в 15:00 — полуфинальные бои
26 мая в 11:00 — финальные бои, награждение
бокс соревнование
146 просмотров
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
Программа мероприятий, посвященных празднованию Дня города
Программа мероприятий, посвященных празднованию Дня города
В Гусеве прошёл международный турнир по вольной борьбе
В Гусеве прошёл международный турнир по вольной борьбе
Чашу Вечного огня планируют установить к празднованию Дня Победы
Чашу Вечного огня планируют установить к празднованию Дня Победы
Наталья Ищенко встретилась с победителями первенства мира по тайскому боксу
Наталья Ищенко встретилась с победителями первенства мира по тайскому боксу

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарная клиника Хатико