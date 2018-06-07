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Информационный сайт города Гусева

24 июня на территории ФОКа пройдет молодежный праздник «Богатырские игры»

7 июня 2018, 12:50
24 июня на территории ФОКа пройдет молодежный праздник «Богатырские игры»
Фотография с «Богатырских игр» в 2014 году
24 июня на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса пройдет молодежный праздник «Богатырские игры».

Начало мероприятия в 14:00.

Заявки на участие принимаются в Управлении по культуре, спорту и делам молодежи, 303 кабинет, здание администрации или по электронной почте pomogaeva@admgusev.ru до 21 июня 2018 года.

Справки по телефону: 8 (40143) 3-61-10 (отдел молодежной политики).

Положение о конкурсе [2,5 Mb] (cкачиваний: 3)
Богатырские игры
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