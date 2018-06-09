«Футбол без фанатов — ничто», — так сказал в одном из своих интервью президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино. И действительно, болельщики — это неотъемлемая часть любой игры. Именно их бурная и активная поддержка прибавляет драйва и спортивного азарта футболистам.
В День России 12 июня в 12.00 на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса (ул. Школьная, 1), в преддверии открытия на территории Калининградской области «Чемпионата мира по футболу — 2018», в Гусеве состоится товарищеский матч между командой администрации и сборной жителей города.
В этот день среди болельщиков будет разыгран конкурс на лучшую футбольную «кричалку». Автор самого оригинального, заразительного, веселого и остроумного варианта получит 2 билета в кино.
12 июня на территории ФОКа пройдет конкурс на лучшую футбольную «кричалку»
9 июня 2018, 15:58
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