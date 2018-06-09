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Информационный сайт города Гусева

12 июня на территории ФОКа пройдет конкурс на лучшую футбольную «кричалку»

9 июня 2018, 15:58
12 июня на территории ФОКа пройдет конкурс на лучшую футбольную «кричалку»
«Футбол без фанатов — ничто», — так сказал в одном из своих интервью президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино. И действительно, болельщики — это неотъемлемая часть любой игры. Именно их бурная и активная поддержка прибавляет драйва и спортивного азарта футболистам.

В День России 12 июня в 12.00 на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса (ул. Школьная, 1), в преддверии открытия на территории Калининградской области «Чемпионата мира по футболу — 2018», в Гусеве состоится товарищеский матч между командой администрации и сборной жителей города.

В этот день среди болельщиков будет разыгран конкурс на лучшую футбольную «кричалку». Автор самого оригинального, заразительного, веселого и остроумного варианта получит 2 билета в кино.
футбол конкурс
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Гость.
# 1Гость.
Маленький мальчик пошел на футбол,
Крикнул на матче "Спартак-чемпион".
Долго пинали кровавое тело,
Никто не вступился -
Ведь умер за дело.
Сегодня, 16:29   ЦитироватьОтветить1
Худбол
# 2Худбол
Футбол без пива- деньги на ветер. Спотсмэны млять.. .
Сегодня, 17:24   ЦитироватьОтветить0

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