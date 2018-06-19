Уважаемые жители и гости города Гусева!
Калининградская региональная молодёжная патриотическая общественная организация «Поисковое Движение Калининградской Области» в рамках проекта «Они не вернулись из боя» по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации и органами местного самоуправления, при поддержке Фонда президентских грантов провела поисковые полевые экспедиции на территории муниципального образования «Гусевский городской округ».
По результатам проведенной работы поисковыми отрядами КРМ ПОО «Поисковое Движение Калининградской Области» было обнаружено и эксгумировано 19 останков военнослужащих РККА, погибших в ходе Восточно-Прусской операции 1944–1945 гг.
Немаловажным фактом стала установка имен 2 военнослужащих РККА, их имена увековечены на эпитафиях братской могилы в п. Ольховатка. КРМ ПОО «Поисковое Движение Калининградской Области» ведет переговоры по поиску родственников и передачи останков 2 погибших героев.
22 июня в 9.00 в состоится траурная процессия, при непосредственном участии воинов 79 ОМСБ 11 армейского корпуса Балтийского флота с использованием военной техники. Движение начнется по маршруту: ул. Советская (от территории войсковой части) — ул. Победы — ул. Железнодорожная — п. Ольховатка. В конечном пункте в 11.00 состоится торжественное перезахоронение останков 17 воинов РККА.
Приглашаем жителей города не оставаться в стороне и почтить память героев, погибших за свободу и независимость нашей Родины!
22 июня в поселке Ольховатка состоится торжественное перезахоронение останков воинов РККА
19 июня 2018, 16:18
захоронение Ольховатка
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