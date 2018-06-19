Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / 22 июня в поселке Ольховатка состоится торжественное перезахоронение останков воинов РККА
Информационный сайт города Гусева

22 июня в поселке Ольховатка состоится торжественное перезахоронение останков воинов РККА

19 июня 2018, 16:18
22 июня в поселке Ольховатка состоится торжественное перезахоронение останков воинов РККА
Уважаемые жители и гости города Гусева!

Калининградская региональная молодёжная патриотическая общественная организация «Поисковое Движение Калининградской Области» в рамках проекта «Они не вернулись из боя» по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации и органами местного самоуправления, при поддержке Фонда президентских грантов провела поисковые полевые экспедиции на территории муниципального образования «Гусевский городской округ».

По результатам проведенной работы поисковыми отрядами КРМ ПОО «Поисковое Движение Калининградской Области» было обнаружено и эксгумировано 19 останков военнослужащих РККА, погибших в ходе Восточно-Прусской операции 1944–1945 гг.

Немаловажным фактом стала установка имен 2 военнослужащих РККА, их имена увековечены на эпитафиях братской могилы в п. Ольховатка. КРМ ПОО «Поисковое Движение Калининградской Области» ведет переговоры по поиску родственников и передачи останков 2 погибших героев.

22 июня в 9.00 в состоится траурная процессия, при непосредственном участии воинов 79 ОМСБ 11 армейского корпуса Балтийского флота с использованием военной техники. Движение начнется по маршруту: ул. Советская (от территории войсковой части) — ул. Победы — ул. Железнодорожная — п. Ольховатка. В конечном пункте в 11.00 состоится торжественное перезахоронение останков 17 воинов РККА.

Приглашаем жителей города не оставаться в стороне и почтить память героев, погибших за свободу и независимость нашей Родины!
захоронение Ольховатка
148 просмотров
0
Мебельная база
Другие новости по теме
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в июне 2018 года
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в июне 2018 года
Программа праздничных мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Дня Победы
Программа праздничных мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Дня Победы
Программа мероприятий фестиваля «Гумбинненское сражение» с 22 по 23 августа
Программа мероприятий фестиваля «Гумбинненское сражение» с 22 по 23 августа
С 7 по 9 августа в посёлке Ольховатка пройдёт военно-исторический фестиваль «Защитники Отечества»
С 7 по 9 августа в посёлке Ольховатка пройдёт военно-исторический фестиваль «Защитники Отечества»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona