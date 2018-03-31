Завершился осенне-зимний этап в проведении поисковой работы на территории Калининградской области участниками организации «Поисковое Движение Калининградской Области».
Для отчёта о результатах прошедшего сезона поисковых работ, который «порадовал аномальной погодой», можно сказать, что силами поисковых отрядов организации были обнаружены и эксгумированы останки 20 военнослужащих. По целому ряду характерных причин и фактов всё погибшие, вероятно, числятся как «пропавшие без вести». По некоторым эпизодам, таким как групповое захоронение советских воинов, проводится архивная работа. Ребята пытаются на основе имеющейся информации в архивах разной подчинённости установить судьбу погибших воинов.
Останки погибших, которые были обнаружены на востоке и юго-востоке области планируется захоронить на воинском мемориале в посёлке Ольховатка Гусевского района, потому как на хранении имелись ещё 2 военнослужащих Красной Армии, которые были ранее эксгумированы. Удалось по личным вещам установить их личности. Имелись надписи с указанием дат, мест дислокации и прочее.
Обработаны и даны ответы на запросы от Российского Красного Креста, органов государственной власти, родственников погибших и других (имеются в виду запросы 2 и 3 степеней сложности) по установлению судеб погибших военнослужащих. По некоторым обращениям планируется проведение поисковых мероприятий на территории региона.
Отличились в проведении поисковых работ и мероприятий поисковики отрядов «Красная Звезда», «Патриот», «Сокол», «Западный рубеж» и поисковой группы «Искатель». Гимназисты из поисковой группы «ДОЛГ» нашли родственницу (внучку) пропавшего без вести в декабре 1944 года солдата. Поиски родных длились более 2 лет. Готовится поездка на малую родину героя, для передачи найденных с ним государственных наград.
В поселке Ольховатка захоронят останки воинов, обнаруженные на востоке и юго-востоке области
31 марта 2018, 19:57
захоронение великая отечественная война
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