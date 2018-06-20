Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / В Гусеве проводится набор на отделение по шорт-треку
Информационный сайт города Гусева

В Гусеве проводится набор на отделение по шорт-треку

20 июня 2018, 23:37
В Гусеве проводится набор на отделение по шорт-треку
Фотография с Всероссийской спартакиады по шорт-треку в Гусеве
Спортивная школа по зимним видам спорта города Калининграда проводит набор на отделение по конькобежному спорту (шорт-трек) в городе Гусеве.

Скорость, эмоции, сила, расчёт!!! Если это всё про тебя, приходи и стань частью коллектива идущего только вперёд!!! Мы учим быть сильными, преодолевать и побеждать!!!

Справки по телефонам:
+7-963-295-95-32 — тренер Сечук Артур Григорьевич
+7-962-267-01-51 — руководитель Федерации Толпыго Марина Вячеславовна
шорт-трек ФОК
100 просмотров
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
Опубликован график раскатки и график первого дня соревнований на Спартакиаде по шорт-треку
Опубликован график раскатки и график первого дня соревнований на Спартакиаде по шорт-треку
С 19 по 21 января в ФОКе пройдет второй этап II Всероссийской зимней Спартакиады по шорт-треку
С 19 по 21 января в ФОКе пройдет второй этап II Всероссийской зимней Спартакиады по шорт-треку
3 ноября на ледовой арене ФОКа пройдет открытое занятие по шорт-треку
3 ноября на ледовой арене ФОКа пройдет открытое занятие по шорт-треку
C 14 по 15 октября впервые в Гусеве будет проходить областное первенство по шорт-треку
C 14 по 15 октября впервые в Гусеве будет проходить областное первенство по шорт-треку

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарная клиника Хатико