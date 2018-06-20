Спортивная школа по зимним видам спорта города Калининграда проводит набор на отделение по конькобежному спорту (шорт-трек) в городе Гусеве.
Скорость, эмоции, сила, расчёт!!! Если это всё про тебя, приходи и стань частью коллектива идущего только вперёд!!! Мы учим быть сильными, преодолевать и побеждать!!!
Справки по телефонам:
+7-963-295-95-32 — тренер Сечук Артур Григорьевич
+7-962-267-01-51 — руководитель Федерации Толпыго Марина Вячеславовна
В Гусеве проводится набор на отделение по шорт-треку
20 июня 2018, 23:37
шорт-трек ФОК
Фотография с Всероссийской спартакиады по шорт-треку в Гусеве
Фотография с Всероссийской спартакиады по шорт-треку в Гусеве
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