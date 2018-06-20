В Гусеве проводится набор на отделение по шорт-треку

20 июня 2018, 23:37



Фотография с Всероссийской спартакиады по шорт-треку в Гусеве

Спортивная школа по зимним видам спорта города Калининграда проводит набор на отделение по конькобежному спорту (шорт-трек) в городе Гусеве.



Скорость, эмоции, сила, расчёт!!! Если это всё про тебя, приходи и стань частью коллектива идущего только вперёд!!! Мы учим быть сильными, преодолевать и побеждать!!!



Справки по телефонам:

+7-963-295-95-32 — тренер Сечук Артур Григорьевич

+7-962-267-01-51 — руководитель Федерации Толпыго Марина Вячеславовна

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