«Ледяной вираж»: в Гусеве провели этап всероссийской спартакиады по шорт-треку

23 январь 2018, 14:11

«Выражаю благодарность частным и муниципальным партнёрам, министерству спорта и правительству региона, техническим делегатам и всем, кто помог в организации одного из самых масштабных турниров в истории калининградского шорт-трека. В Гусеве создаётся перспективная база для роста калининградских спортсменов, с возможностью проводить здесь тренировочные мероприятия российских и зарубежных команд. Сейчас мы рассматриваем возможность размещения здесь ряда региональных турниров, в том числе ближайшего кубка Калининградской области», — подчеркнула руководитель областной федерации конькобежного спорта Марина Толпыго.