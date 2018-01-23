«Ледяной вираж»: в Гусеве провели этап всероссийской спартакиады по шорт-треку
23 январь 2018, 14:11
Стандартная хоккейная площадка плюс современные маты безопасности — минимум необходимого для занятий одним из самых зрелищных зимних видов спорта. И то и другое есть в Гусеве, где провели второй из трёх этапов национального турнира по шорт-треку. Лучшими на местном льду стали конькобежцы Смоленска, опередив в тройке призёров сверстников из Рыбинска и Санкт-Петербурга.шорт-трек соревнование
Семь команд, возраст участников не больше 17 лет, дистанции от 500 до 1500 метров, три соревновательных дня. Цифровое воплощение нескольких месяцев подготовки, а ведь отделение шорт-трека при гусевском спорткомплексе имени Евгения Попова заработало только осенью. Возглавил «движуху» экс-тренер юниорской сборной Польши Артур Сенчук, в прошлом году помогавший старшему тренеру сборной области Владимиру Челядинскому с летним базовым сбором в Советске.
Областной минспорт приобрёл для спорткомплекса сотню матов, выставляемых по периметру ледовой арены. Их современность во внутреннем материале, делающем изделие и лёгким, и прочным. При падении на скорости до 40 километров в час конькобежец не получает травмы от попадания в борт, а кинетическая энергия гасится слоистой структурой мата и выходящим сквозь технологические отверстия воздухом. Технология изготовления, по словам специалистов, заимствована из легкоатлетических прыжков в высоту.
В активе местных спортсменов высокое шестое место Евы Голубевой, а также выполнение Эвелиной Мухаметзяновой и Верой Митрофановой нормативов на присвоение звания «Кандидат в мастера спорта России». Выступление калининградцев считается успешным — большинство из них занимается три-четыре года, тогда как основа соперников приехала с восьмилетним соревновательным опытом.
Фото и текст с сайта Калининград.Ru.
Семь команд, возраст участников не больше 17 лет, дистанции от 500 до 1500 метров, три соревновательных дня. Цифровое воплощение нескольких месяцев подготовки, а ведь отделение шорт-трека при гусевском спорткомплексе имени Евгения Попова заработало только осенью. Возглавил «движуху» экс-тренер юниорской сборной Польши Артур Сенчук, в прошлом году помогавший старшему тренеру сборной области Владимиру Челядинскому с летним базовым сбором в Советске.
Областной минспорт приобрёл для спорткомплекса сотню матов, выставляемых по периметру ледовой арены. Их современность во внутреннем материале, делающем изделие и лёгким, и прочным. При падении на скорости до 40 километров в час конькобежец не получает травмы от попадания в борт, а кинетическая энергия гасится слоистой структурой мата и выходящим сквозь технологические отверстия воздухом. Технология изготовления, по словам специалистов, заимствована из легкоатлетических прыжков в высоту.
«Выражаю благодарность частным и муниципальным партнёрам, министерству спорта и правительству региона, техническим делегатам и всем, кто помог в организации одного из самых масштабных турниров в истории калининградского шорт-трека. В Гусеве создаётся перспективная база для роста калининградских спортсменов, с возможностью проводить здесь тренировочные мероприятия российских и зарубежных команд. Сейчас мы рассматриваем возможность размещения здесь ряда региональных турниров, в том числе ближайшего кубка Калининградской области», — подчеркнула руководитель областной федерации конькобежного спорта Марина Толпыго.
В активе местных спортсменов высокое шестое место Евы Голубевой, а также выполнение Эвелиной Мухаметзяновой и Верой Митрофановой нормативов на присвоение звания «Кандидат в мастера спорта России». Выступление калининградцев считается успешным — большинство из них занимается три-четыре года, тогда как основа соперников приехала с восьмилетним соревновательным опытом.
Фото и текст с сайта Калининград.Ru.
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