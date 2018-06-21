- 12.00-18.00 — Турнир по дворовому футболу
- 14.00-15.30 — Молодежный праздник «Богатырские игры»
- с 15.30 — Интерактивная площадка «Попробуй себя в ГТО»
- с 15.30 — Интерактив «Раскрась любимый город!»
- 15.30-17.30 — «Тропа сильнейших»
- с 15.30 — «Букроссинг» (обмен книгами)
- 15.30-16.30 — Рисунок на асфальте
- 15.30-17.00 — Аквагримм
- с 15.30 — Фотозона «Сушка»
- с 15.30 — Арт-пространство «Стихи и гитара»
- 18.00-20.00 — Молодежный концерт
- 18.00-20.00 — Фестиваль красок «Red Orange #5»
- 20.00-21.00 — Open Air (дискотека)
Расписание праздничных мероприятий на День молодёжи в парковой зоне ФОКа
21 июня 2018, 11:07
24 июня в парковой зоне Физкультурно-оздоровительного комплекса пройдут мероприятия, посвящённые Дню молодёжи.день молодёжи
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