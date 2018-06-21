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Расписание праздничных мероприятий на День молодёжи в парковой зоне ФОКа

21 июня 2018, 11:07
24 июня в парковой зоне Физкультурно-оздоровительного комплекса пройдут мероприятия, посвящённые Дню молодёжи.

  • 12.00-18.00 — Турнир по дворовому футболу
  • 14.00-15.30 — Молодежный праздник «Богатырские игры»
  • с 15.30 — Интерактивная площадка «Попробуй себя в ГТО»
  • с 15.30 — Интерактив «Раскрась любимый город!»
  • 15.30-17.30 — «Тропа сильнейших»
  • с 15.30 — «Букроссинг» (обмен книгами)
  • 15.30-16.30 — Рисунок на асфальте
  • 15.30-17.00 — Аквагримм
  • с 15.30 — Фотозона «Сушка»
  • с 15.30 — Арт-пространство «Стихи и гитара»
  • 18.00-20.00 — Молодежный концерт
  • 18.00-20.00 — Фестиваль красок «Red Orange #5»
  • 20.00-21.00 — Open Air (дискотека)
день молодёжи
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