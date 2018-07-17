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Информационный сайт города Гусева

25 августа пройдёт легкоатлетический пробег «Гусев-Голдап»

17 июля 2018, 14:48
25 августа пройдёт легкоатлетический пробег «Гусев-Голдап»
Фотография с пробега «Гусев-Голдап» в 2017 году.
25 августа состоится XXIV международный легкоатлетический пробег «Гусев-Голдап». Длина дистанции составит 21,097 километра.

Желающие принять участие в пробеге, должны зарегистрироваться на польском сайте до 5 августа.

В связи с тем, что польская форма заявки неполная, организаторы просят всех участников прислать на электронную почту gmksu_stadion@mail.ru следующие данные:

— фамилия и имя латинскими буквами;
— полная дата рождения;
— номер заграничного паспорта;
— номер и срок действия визы.

Справки по телефону: + 7 (401-43) 3-53-93.
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