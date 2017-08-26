Сегодня прошел легкоатлетический пробег «Гусев - Голдап» и велопробег «г. Гусев - п. Маяковское»
26 август 2017, 22:07
26 августа прошел XXIII Международный легкоатлетический пробег «Гусев - Голдап» и велопробег «г. Гусев - п. Маяковское». Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.велопробег пробег
На торжественную церемонию открытия мероприятия поприветствовать спортсменов пришли глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, глава Гусевского городского округа-председатель Окружного совета депутатов Андрей Гнездилов, а также председатель Комитета Ветеранов ВОВ, почетный житель города Гусева, участник ВОВ Сергей Семенихин.
Прозвучал гимн Республики Польша, гимн Российской Федерации и по традиции в этот день на «Аллее Дружбы» было посажено новое молодое дерево.
Торжественное открытие старта происходило на мемориальном комплексе «Аллея Славы». Собравшиеся почтили погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к памятнику.
После чего состоялся торжественный старт легкоатлетического пробега Гусев-Голдап и был дан старт велопробегу г. Гусев – п. Маяковское, который возглавил глава администрации Евгений Михайлов.
На торжественную церемонию открытия мероприятия поприветствовать спортсменов пришли глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, глава Гусевского городского округа-председатель Окружного совета депутатов Андрей Гнездилов, а также председатель Комитета Ветеранов ВОВ, почетный житель города Гусева, участник ВОВ Сергей Семенихин.
Прозвучал гимн Республики Польша, гимн Российской Федерации и по традиции в этот день на «Аллее Дружбы» было посажено новое молодое дерево.
Торжественное открытие старта происходило на мемориальном комплексе «Аллея Славы». Собравшиеся почтили погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к памятнику.
После чего состоялся торжественный старт легкоатлетического пробега Гусев-Голдап и был дан старт велопробегу г. Гусев – п. Маяковское, который возглавил глава администрации Евгений Михайлов.
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