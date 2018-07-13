/ / / 19 июля состоится публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Управления Роспотребнадзора

19 июля 2018 года в 16.00 ч. Управление Роспотребнадзора по Калининград¬ской области проводит публичные слушания результатов правоприменительной практики за 2 квартал 2018 года.
Публичное обсуждение проводится в рамках исполнения протокола от 21.02.2017 № 13 (2) заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития «Реформа контрольной и надзорной деятельности» под председательством Министра Российской Федерации М. А. Абызова, согласно «Паспорту реализации проектов стратегического направления „Реформа контрольной и надзорной деятельности“ в Роспотребнадзоре» с целью реализации информационной политики по работе с предпринимательским сообществом, повышению правовой грамотности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, развития механизма открытости Управления.
В ходе мероприятия будет представлена информация о результатах правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Управления в отношении подконтрольных лиц, иных мероприятиях по контролю, типовых нарушениях обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению в сфере общественного литания, торговли и предоставления гостиничных услуг.
Приглашаем представителей предпринимательского сообщества, правозащитных и контролирующих органов, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, СМИ принять активное участие в указанном мероприятии, которое пройдет в актовом зале Управления по адресу: г. Калининград, ул. П. Иванникова, 5 (3 этаж).
Предварительно зарегистрироваться в качестве участника можно ежедневно до 19 июля 2018 года по телефону: 8 (4012) 53-69-42 или в свободной форме направить информацию о себе на электронную почту Управления: Kaliningrad@39.rospotrebnadzor.ru.
Кроме того, в рамках указанных обсуждений все заинтересованные лица могут направить свои вопросы и предложения в адрес Управления Роспотребнадзора по Калининградской области на электронную почту: kaliningrad@39.rospotrebnadzor.ru с пометкой «Вопросы для публичных обсуждений». Ответы на вопросы (обращения) будут даны в ходе публичного обсуждения и в последующем размещены на сайте.
Иные интересующие вопросы представители бизнеса смогут задать и получить на них исчерпывающие ответы в ходе индивидуального консультирования в рамках проводимого в этот же день (19 июля 2018 года) Дня открытых дверей для предпринимателей (предварительная запись не требуется). Консультации (лично и по телефону) в этот день предприниматели смогут получить с 10.00 до 16.00 ч. во всех территориальных отделах ведомства по адресам (телефонам):
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в Багратионовском и Правдинском районах.
238420, Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Багратиона, дом 10а.
8 (40156) 3-20-03
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в Гусевском, Краснознаменском и Нестеровском районах.
238050, Калининградская область, г. Гусев, ул. Ломоносова, дом 15.
8 (40143) 3-27-66
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области по Зеленоградскому, Светлогорскому и Балтийскому районам, Светловскому городскому округу.
Калининградская область, г. Светлый, улица Калининградская, дом 21.
8 (40152) 3-44-98
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в Неманском, Славском районах и городе Советске.
238710, Калининградская область, г. Неман, ул. Победы, дом 12.
8 (40162) 2-35-58
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в Черняховском, Озерском и Гвардейском районах.
238150, Калининградская область, г. Черняховск, ул. Пионерская, дом 19.
8 (40141) 3-21-24
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в Гурьевском и Полесском районах.
238300, Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Калининградское шоссе, дом 13.
8 (4012) 74-14-84
19 июля состоится публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Управления Роспотребнадзора
13 июля 2018, 16:54
Роспотребнадзор
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