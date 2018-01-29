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Роспотребнадзор подтвердил факт постоянного и монотонного шума от Маяковской ТЭС

29 январь 2018, 13:18
Роспотребнадзор подтвердил факт постоянного и монотонного шума от Маяковской ТЭС
Управление Роспотребнадзора подтвердило факт постоянного и монотонного шума на границах санитарно-защитной зоны Маяковской ТЭС. Письмо с таким ответом пришло нашему читателю.

Инструментальные измерения уровня шума на границе санитарно-защитной зоны Маяковской ТЭС и на границе жилой застройки города Гусева были проведены центром гигиены и эпидемиологии по Калининградской области.

В результате замеров было установлено превышение предельно допустимых уровней звука по эквивалентному показателю для ночного времени на севере, северо-западной границе санитарно-защитной зоны электростанции и на границе жилой застройки города Гусева в Калининградской области на расстоянии 685 метров от строящейся электростанции.

В письме Роспотребнадзора также отмечается, что в их компетенцию не входит осуществление надзора за строительством электростанции. Информация о выявленных нарушениях была доведена до губернатора Калининградской области, Министерства развития инфраструктуры Калининградской области и администрации муниципального образования Гусевский городской округ с предложением принять меры по принуждению застройщика и подрядчика устранить выявленные нарушения санитарного законодательства.
Теги: Роспотребнадзор тэс
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