В городской библиотеке проходит выставка «Новые книги — детям»

9 августа 2018, 17:07

Целый ряд книжных выставок действует в течение августа в читальном зале детской библиотеки. Н. М. Парфенова и В. В. Маврина знакомят посетителей с биографией Сергея Ивановича Гусева, имя которого носит наш город (газетные и журнальные статьи о герое, сто лет со дня рождения которого будет отмечаться 28 августа).



Выставка «Новые книги — детям» представляет новинки из фонда Калининградской Областной детской библиотеки им. Гайдара. К сожалению, их нельзя взять домой, но можно почитать в читальном зале.



На выставке «Летние забавы» вы найдёте энциклопедии о различных хобби и увлечениях, и точно придумаете, чем занять последний месяц каникул. А на полке «Путешествуй с удовольствием» представлены путеводители по разным странам мира и книги о достопримечательностях.



Вас ждут в читальном зале с понедельника по пятницу, с 8 до 17 часов!

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