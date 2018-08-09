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В городской библиотеке проходит выставка «Новые книги — детям»

9 августа 2018, 17:07
В городской библиотеке проходит выставка «Новые книги — детям»
Целый ряд книжных выставок действует в течение августа в читальном зале детской библиотеки. Н. М. Парфенова и В. В. Маврина знакомят посетителей с биографией Сергея Ивановича Гусева, имя которого носит наш город (газетные и журнальные статьи о герое, сто лет со дня рождения которого будет отмечаться 28 августа).

Выставка «Новые книги — детям» представляет новинки из фонда Калининградской Областной детской библиотеки им. Гайдара. К сожалению, их нельзя взять домой, но можно почитать в читальном зале.

На выставке «Летние забавы» вы найдёте энциклопедии о различных хобби и увлечениях, и точно придумаете, чем занять последний месяц каникул. А на полке «Путешествуй с удовольствием» представлены путеводители по разным странам мира и книги о достопримечательностях.

Вас ждут в читальном зале с понедельника по пятницу, с 8 до 17 часов!
библиотека выставка
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