/ / / В «Технополисе GS» в третий раз пройдут соревнования «Триатлон Спринт GS»

12 августа 2018 года в инновационном кластере «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской обл.) пройдут соревнованиях по триатлону. Спортсмены кластера встретятся на третьем чемпионате «Триатлон Спринт GS», чтобы помериться силами в трех видах спорта: плавании, велогонке и беге. Инициатор и главный организатор соревнований — спортивный «Клуб 111». Поддержать спортсменов во время турнира смогут все желающие.
Соревнования «Триатлон Спринт GS» начнутся в 10 часов 12 августа. Турнир стартует на озере у пересечения Алычевой и Танковой улиц (между предприятиями GS Nanotech и «ЦТС»). Спортсменам нужно прибыть на старт к 9:30 — им расскажут о правилах соревнований и выдадут все необходимое: шапочки для плавания, памятки, схемы трасс, браслеты с чипами и бутылки с водой.
В 10 часов — детский старт. На соревнования записались 25 юных спортсменов. Их ждут три этапа по 500 метров: бег, велогонка и снова бег. Детские соревнования пройдут в трех возрастных категориях: 4—6 лет, 7—8 лет и 10—13 лет. Дистанция для самых маленьких пройдет в 3 этапа, каждый из которых составит 250 метров. На финише ребят будет ждать развлекательная программа с аниматором и заслуженные награды — медали и сладкие призы.
Взрослые спортсмены стартуют в 11 часов. Помимо сотрудников «Технополиса GS», участвует также команда Гусевского политехнического техникума. Их ждет настоящий триатлон — последовательное преодоление трех этапов: 200 м вплавь, 12 км на велосипеде, 3 км бегом. Спортсмены будут соревноваться в трех категориях: старт профессионалов — участников «Клуба 111» и калининградского спортивного клуба Amberman, мужской старт — в командном и личном первенствах и женский старт. На финише каждый спортсмен получит памятную медаль и диплом.
Инициатором и главным организатором соревнований «Триатлон Спринт GS» выступает «Клуб 111», объединяющей любителей спорта и здорового образа жизни. «Клуб 111» был создан активными сотрудниками «Технополиса GS» в 2016 году. С тех пор его участники вместе тренируются и участвуют в городских, региональных и международных соревнованиях по триатлону.
Участие в зарубежных первенствах позволяет «Клубу 111» перенимать лучшие мировые практики организации триатлона. «Триатлон Спринт GS» проводится по международным стандартам и правилам, с использованием системы электронного судейства: каждый участник получит браслет с чипом, для фиксации финишного времени. На площадке установят большой экран, на который в режиме реального времени будут транслироваться результаты соревнований. Это и другое необходимое оснащение — дизайнерский пьедестал, медали, стойки для велосипедов— произведено на предприятиях «Технополиса GS», города Гусева и Гусевского Политехнического техникума.
В прошлом году соревнования «Триатлон Спринт GS» объединили больше 100 человек — участников и болельщиков. В этом году «Технополис GS» вновь приглашает всех желающих поболеть за спортсменов кластера.
В «Технополисе GS» в третий раз пройдут соревнования «Триатлон Спринт GS»
10 августа 2018, 12:12
триатлон Технополис GS
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