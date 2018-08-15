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Информационный сайт города Гусева

18 августа пройдёт традиционный велопробег «Гусев — Маяковское»

15 августа 2018, 11:26
18 августа пройдёт традиционный велопробег «Гусев — Маяковское»
18 августа приглашаются все желающие принять участие в традиционном городском велопробеге «Гусев — Маяковское».

Участие в велопробеге допускается только со светоотражающими элементами. Также в связи с протяженностью маршрута дети до 14 лет к участию допускаться не будут.

Регистрация будет проходить на территории ФОКа с 11.45 до 12.45. Старт будет дан там же в 13.00.

По прибытии в посёлок Маяковское между участниками велопробега будет разыграна лотерея.

Также в этот день в поселке Маяковское будут проходить праздничные мероприятия, посвященные «Дню поселка».
велопробег
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