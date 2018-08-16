/ / / 19 августа в Фурмановке под Нестеровом почтят память павших в Гумбинненском сражении

16 августа 2018, 17:25

19 августа на территории воинского захоронения Каттенау в поселке Фурмановка Нестеровского района пройдет акция памяти, приуроченная к 104-й годовщине победы русских войск в Гумбинненском сражении Первой мировой войны.На братской могиле почтят память 37-ми воинов, воевавших за Российскую империю в составе 114-го пехотного полка 28-й артбригады. Их имена удалось установить благодаря деятельности волонтеров «Технополиса GS», краеведов и историков-энтузиастов.После акции памяти Отец Георгий, настоятель храма Святого Духа города Нестерова, а также известный историк Первой мировой войны расскажут о ходе Гумбинненского сражения. В честь погибших прозвучат залпы от знаменно-салютной группы реконструкторов 114-го Новоторжского пехотного полка.Захоронение в поселке Фурмановка было благоустроено волонтерами «Технополиса GS» в 2017 году. Здесь установили именные кресты капитану М. Д. Аранову и подпоручику П. Л. Волоховскому. В работах также приняли участие старшеклассники средней школы № 5 города Гусева, студенты Гусевского политехнического техникума и сотрудники администрации Илюшинского сельского поселения. До конца 2018 года на братской могиле планируется установить плиту с именами всех захороненных здесь воинов.Время: 19 августа в 13:30.Сбор у Гусевского историко-краеведческого музея им. А. М. Иванова.Место: пос. Фурмановка, захоронение Каттенау.Контакты: Все вопросы относительно мероприятия вы можете задать координатору волонтерского движения Валерию Гусарову, +7981 452 9097.