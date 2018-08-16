/ / / 19 августа в Фурмановке под Нестеровом почтят память павших в Гумбинненском сражении

19 августа на территории воинского захоронения Каттенау в поселке Фурмановка Нестеровского района пройдет акция памяти, приуроченная к 104-й годовщине победы русских войск в Гумбинненском сражении Первой мировой войны.
На братской могиле почтят память 37-ми воинов, воевавших за Российскую империю в составе 114-го пехотного полка 28-й артбригады. Их имена удалось установить благодаря деятельности волонтеров «Технополиса GS», краеведов и историков-энтузиастов.
После акции памяти Отец Георгий, настоятель храма Святого Духа города Нестерова, а также известный историк Первой мировой войны расскажут о ходе Гумбинненского сражения. В честь погибших прозвучат залпы от знаменно-салютной группы реконструкторов 114-го Новоторжского пехотного полка.
Захоронение в поселке Фурмановка было благоустроено волонтерами «Технополиса GS» в 2017 году. Здесь установили именные кресты капитану М. Д. Аранову и подпоручику П. Л. Волоховскому. В работах также приняли участие старшеклассники средней школы № 5 города Гусева, студенты Гусевского политехнического техникума и сотрудники администрации Илюшинского сельского поселения. До конца 2018 года на братской могиле планируется установить плиту с именами всех захороненных здесь воинов.
Время: 19 августа в 13:30.
Сбор у Гусевского историко-краеведческого музея им. А. М. Иванова.
Место: пос. Фурмановка, захоронение Каттенау.
Контакты: Все вопросы относительно мероприятия вы можете задать координатору волонтерского движения Валерию Гусарову, +7981 452 9097.
Волонтерское движение «Технополиса GS" — крупнейшее в Калининградской области объединение волонтеров, которое занимается благоустройством воинских захоронений времен Первой мировой войны. Создано в 2013 году по инициативе GS Group. За годы работы волонтерское движение объединило более 250 человек — сотрудников «Технополиса GS», жителей Калининградской области и других регионов России, а также ближнего зарубежья. Помимо благоустройства захоронений, волонтеры занимаются увековечением памяти погибших. В сотрудничестве с российскими архивами, вузами, общественными организациями устанавливают имена воинов, похороненных на территории Калининградской области.
В июле 2018 года волонтерское движение и GS Group запустили масштабную акцию — «Тысяча имен», которая призвана поименно назвать и увековечить более 1000 русских воинов, отдавших жизни во время Первой мировой войны и похороненных в Калининградской области. Также в планах — найти потомков павших воинов и восстановить связь поколений. Проект объединит усилия волонтеров, ученых-историков, краеведов и профильных организаций со всех концов страны.
19 августа в Фурмановке под Нестеровом почтят память павших в Гумбинненском сражении
16 августа 2018, 17:25
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