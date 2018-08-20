Получи свой бесплатный билет на ночь кино!
25 августа кинотеатр «Люмен Фильм» приглашает всех желающих на бесплатный просмотр фильмов «Последний богатырь», «Рубеж» и «Танки».
Билеты можно получить в кассе кинотеатра. Количество билетов ограничено. В одни руки выдаётся не более трёх билетов. 1 фильм = 1 билет.
Расписание ночи кино:
20:00 — «Последний богатырь»;
22:00 — «Рубеж»;
23:50 — «Танки».
Напомним, что 25 августа в рамках мероприятия «Ночь кино» показ этих же фильмов состоится и в городском музее.
25 августа в кинотеатре «Люмен Фильм» пройдёт «Ночь кино»
20 августа 2018, 13:30Ночь кино Люмен Фильм
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