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Информационный сайт города Гусева

25 августа в кинотеатре «Люмен Фильм» пройдёт «Ночь кино»

20 августа 2018, 13:30
Получи свой бесплатный билет на ночь кино!

25 августа кинотеатр «Люмен Фильм» приглашает всех желающих на бесплатный просмотр фильмов «Последний богатырь», «Рубеж» и «Танки».

Билеты можно получить в кассе кинотеатра. Количество билетов ограничено. В одни руки выдаётся не более трёх билетов. 1 фильм = 1 билет.

Расписание ночи кино:
20:00 — «Последний богатырь»;
22:00 — «Рубеж»;
23:50 — «Танки».

Напомним, что 25 августа в рамках мероприятия «Ночь кино» показ этих же фильмов состоится и в городском музее.
Ночь кино Люмен Фильм
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Весёлый бобр
# 1Весёлый бобр
Фильмы какахи, ночь кино где "одноклассники 2"были, вот это крутотень крутотенная круть было)))
Сегодня, 14:14   ЦитироватьОтветить0

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