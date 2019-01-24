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Информационный сайт города Гусева

15 февраля в Гусеве отдадут дань памяти россиянам, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

24 января 2019, 13:04
15 февраля на территории Гусевского городского округа пройдут памятные мероприятия. В этот день вся страна отмечает День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Программа мероприятий:

10:00 — возложение цветов к памятным стелам в посёлке Михайлово;
13:00 — торжественное памятное мероприятие на Аллее славы в городе Гусеве;
14:00 — концертная программа в Городском доме культуры.
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Цветочки от солнышка
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