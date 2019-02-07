24 февраля в 12.00 в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева состоится Первенство по армрестлингу среди мужчин старше 16 лет, посвященное Дню защитника Отечества.
Соревнования проводятся по действующим правилам Федерации армрестлинга России с выбыванием после 2-х поражений по системе двоеборья в весовых категориях: до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг, св. 90 кг.
Регистрация участников будет проводится 24 февряля с 11.00 до 12.00 в теннисном зале ФОКа.
Ждем вас сильные и спортивные!
24 февраля в гусевском ФОКе пройдут соревнования по армрестлингу
7 февраля 2019, 14:19
соревнование армрестлинг
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