/ / / 24 февраля в гусевском ФОКе пройдут соревнования по армрестлингу

7 февраля 2019, 14:19

24 февраля в 12.00 в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева состоится Первенство по армрестлингу среди мужчин старше 16 лет, посвященное Дню защитника Отечества.Соревнования проводятся по действующим правилам Федерации армрестлинга России с выбыванием после 2-х поражений по системе двоеборья в весовых категориях: до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг, св. 90 кг.Регистрация участников будет проводится 24 февряля с 11.00 до 12.00 в теннисном зале ФОКа.Ждем вас сильные и спортивные!