9 марта в Гусевском музее выступит Калининградский симфонический оркестр

28 февраля 2019, 18:46

9 марта в Гусевском музее с концертом «Уличные мелодии в смокингах» выступит Калининградский областной симфонический оркестр, художественный руководитель и дирижер — заслуженный деятель искусств России Аркадий Фельдман.



Для гостей будет звучать популярная музыка 20 века: «The Beatles», французский шансон, Фрэнк Синатра (Frank Sinatra).



Начало в 15:00 часов. Вход — свободный.



Приглашаем всех желающих по адресу: город Гусев, ул. Московская 36 а, Гусевский музей.

Телефон для справок 8 (40143) 3 19 17.

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