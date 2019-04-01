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К 25-й годовщине пробега «Гусев — Голдап» городская администрация проводит конкурс на лучшую эмблему

1 апреля 2019, 17:45
К 25-й годовщине пробега «Гусев — Голдап» городская администрация проводит конкурс на лучшую эмблему Фотография с пробега «Гусев — Голдап» в 2016 году.
В рамках проведения XXV Международного легкоатлетического пробега «Гусев — Голдап» администрации города Гусева и города Голдапа проводят конкурс на лучшую эмблему.

В 25 годовщину пробега у жителей двух государств есть возможность внести личный вклад в историю муниципалитетов, а также продемонстрировать свои творческие навыки.

В конкурсе могут принять участие жители Гусевского городского округа до 18 лет.

Эмблему необходимо предоставить в виде рисунка на бумаге. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой с фамилией именем отчеством, названием работы и контактным телефоном.

Главное условие для эмблемы — передача духа соревнований легкоатлетического пробега, где каждый может попробовать свои силы, проверить стойкость и закалку. Эмблема должна отражать основные качества волевого человека и призывать к участию в массовом спортивном событии.

Работу необходимо принести до 13 мая по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, 8 каб. 313 и по электронной почте: cultura@admgusev.ru с пометкой «На конкурс «Гусев-Голдап».

Подведение итогов Конкурса будет проходить путем открытого онлайн-голосования на официальном сайте администрации Гусевского городского округа c 20 по 31 мая.

Авторы лучших работ будут награждены дипломами I, II, III степени, Гран-при. Эскиз работы победителя конкурса будет использован на наградном материале XXV Международного легкоатлетического пробега «Гусев-Голдап». Награждение победителей Конкурса состоится 31 августа 2019 года во время торжественного открытия XXV Международного легкоатлетического пробега «Гусев-Голдап». Время и место будет объявлено дополнительно.

Контактный телефон: 8 (401-43) 3-61-03, отдел физической культуры и спорта администрации МО «Гусевский городской округ».
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