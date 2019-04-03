/ / / 14 апреля в ГДК пройдёт встреча в рамках проекта «Региональная школа Баттл-рэпа»

3 апреля 2019, 11:58

14 апреля в 14:00 в Городском доме культуры пройдёт встреча в рамках проекта «Региональная школа Баттл-рэпа». Приглашаются все неравнодушные к русскому рэп-жанру.Познакомитесь с талантливым и целеустремленным Руслан Исмаилов, научитесь грамотно рифмовать свои мысли и просто отлично проведёте время.Не сиди на месте, иди вперед вместе с нами и школой Баттл-рэпа в Гусеве!