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Информационный сайт города Гусева

14 апреля в ГДК пройдёт встреча в рамках проекта «Региональная школа Баттл-рэпа»

3 апреля 2019, 11:58
14 апреля в 14:00 в Городском доме культуры пройдёт встреча в рамках проекта «Региональная школа Баттл-рэпа». Приглашаются все неравнодушные к русскому рэп-жанру.

Познакомитесь с талантливым и целеустремленным Руслан Исмаилов, научитесь грамотно рифмовать свои мысли и просто отлично проведёте время.

Не сиди на месте, иди вперед вместе с нами и школой Баттл-рэпа в Гусеве!

Городской дом культуры мастер-класс
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