14 апреля в ГДК пройдёт встреча в рамках проекта «Региональная школа Баттл-рэпа» 3 апреля 2019, 11:58 14 апреля в 14:00 в Городском доме культуры пройдёт встреча в рамках проекта «Региональная школа Баттл-рэпа». Приглашаются все неравнодушные к русскому рэп-жанру.Познакомитесь с талантливым и целеустремленным Руслан Исмаилов, научитесь грамотно рифмовать свои мысли и просто отлично проведёте время.Не сиди на месте, иди вперед вместе с нами и школой Баттл-рэпа в Гусеве! Городской дом культуры мастер-класс 72 просмотра 0 1 2 3 4 5 0 голосов Другие новости по теме 19 апреля в ГДК пройдет отборочный этап областного фестиваля «Таланты золотого возраста»«Технополис GS» объединяет разработчиков Калининградской области на первом хакатоне GS Smartcode19 апреля в ГДК пройдет отборочный этап областного фестиваля «Таланты золотого возраста»29 октября пройдет ежегодный муниципальный конкурс эстрадного искусства «До-ми-соль-ка-2015» Оставить комментарий Закончите фразу «На ловца и зверь ...» Отправить комментарий