21 апреля в городе Гусеве пройдёт открытый турнир по каратэ-до 17 апреля 2019, 11:40 21 апреля при поддержке ЛДПР в спортзале школы № 3 пройдёт открытый турнир по каратэ-до киокушинкай среди юношей и девушек. Зрелищные бои гарантированы.Начало в 10:30.Приходите поддержать участников.ЛДПР Гусев каратэ соревнование 45 просмотров 0 1 2 3 4 5 0 голосов Другие новости по теме 25 ноября в городе Гусеве состоится «Открытый турнир среди детей, юношей и девушек по кумите»24 февраля в Гусеве пройдет открытый турнир по кумитэ, посвященный Дню защитника ОтечестваМероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2018 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2017 года Оставить комментарий Семь плюс 23 (напишите ответ цифрой) Отправить комментарий