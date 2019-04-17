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21 апреля в городе Гусеве пройдёт открытый турнир по каратэ-до

17 апреля 2019, 11:40
21 апреля при поддержке ЛДПР в спортзале школы № 3 пройдёт открытый турнир по каратэ-до киокушинкай среди юношей и девушек. Зрелищные бои гарантированы.

Начало в 10:30.

Приходите поддержать участников.

ЛДПР Гусев
каратэ соревнование
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