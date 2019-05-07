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Информационный сайт города Гусева

Меняется схема движения автотранспорта во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы

7 мая 2019, 11:10
Меняется схема движения автотранспорта во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы
Меняется схема движения автотранспорта во время праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Великой Победы.

8 мая в городе пройдет традиционный ночной велопробег с 21.00 до 23.00 часов. Стартуют велосипедисты от сквера «Аллея Славы» по проспекту Ленина в сторону улицы Толстого. Далее по улицам Толстого и Ломоносова они выезжают на улицу Московскую, где проследуют до улицы Северной. С улицы Северной участники велопробега свернут на улицу Маяковского, где возле братской могилы пройдет митинг и торжественное возложение цветов. После чего велосипедисты проследуют до перекрестка с проспектом Ленина и, проехав по нему, свернут на Школьную. Оттуда они свернут на улицу Зои Космодемьянской. На перекрестке с улицей Тимирязева пройдет возложение цветов к постаменту бюста Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Далее участники велопробега проедут по улице Тимирязева до улицы Железнодорожной и с нее свернут в сторону вокзальной площади к памятному знаку воинам, штурмовавшим Гумбиннен в 1945 году. Там также пройдет митинг и возложение цветов. После митинга участники велопробега проследуют по улице Менделеева и Победы к памятнику Героя Советского Союза С. И. Гусева.

Во время движения по городу участников велопробега будут сопровождать автомобили ДПС и карета «Скорой помощи». Чтобы не перекрывать движение на время велопробега, на перекрестках с улицами Смирнова, Артиллерийской, Горького, 9 апреля, Красноармейской будут стоять регулировщики. Просим водителей быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

9 мая, в день празднования 74-й годовщины Победы советского народа над фашистской Германией с 06.00 до 12.30 часов будет полностью перекрыто движение по ул. Зои Космодемьянской от перекрестка с ул. Ульяновых до перекрестка с ул. Школьной. Также будет перекрыто движение по улице Ульяновых от перекрестка с ул. Красноармейской, по улице Победа от перекрестка с ул. Красноармейской и по улице Профсоюзной.

На это время по ул. Школьной будет осуществляться двустороннее движение. Просим вас обращать внимание на временные дорожные знаки.

Также в связи с проведением культурно-массовых мероприятий с 6.00 до полуночи будет запрещен въезд транспорта на территорию Физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е. М. Попова.

День Победы
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