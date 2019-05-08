Патриотическая акция по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны, приуроченная к 74-й годовщине Победы, традиционно состоится 9 мая.
Акция пройдёт в Багратионовске (начало движения колонны в 12:00 от городской площади), Балтийске (8:45, ул. Ленина от КМЦ), Гвардейске (11:00, пересечение ул. Тельмана-ул. Мира), Гурьевске (11:30, центральная площадь), Гусеве (9:30, ул. Зои Космодемьянской), Краснознаменске (10:30, стадион), Мамоново (13:30, центральная площадь), Немане (11:00, ул. Октябрьская), Нестерове (11:00, сквер у городского ДК), Озёрске (10:45, площадь Победы), Светлом (10:15, площадь перед ДК), Светлогорске (10:00, мемориал на братской могиле), Славске (10:45, ул. Тельмана), Советске (10:30, ул. Победы), Черняховске (9:30, площадь Ленина), Янтарном (10:20, Парковая площадь) и Калининграде.
В городе Гусеве сбор и построение участников акции «Бессмертного полка» будет проходить с 8:30 возле памятника Сергею Ивановичу Гусеву. Старт колонны в 9:30.
Допускается использование флагов только лёгкой конструкции без острых пик. Организаторы рекомендуют брать с собой негазированную воду в пластиковой таре. Запрещается приносить горючие вещества, колюще-режущие предметы, тяжёлые и громоздкие вещи, алкоголь, одеколон и духи.
Напомним, что акция «Бессмертный полк» — народная патриотическая инициатива. Поэтому во время шествия недопустимо использование партийной и корпоративной символики, а также политических лозунгов.
Международная акция «Бессмертный полк» пройдёт в 16 муниципалитетах региона
8 мая 2019, 20:35
День Победы Бессмертный полк
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