18 мая городской музей приглашает на «Музейную ночь — 2019»

12 мая 2019, 14:22

Дорогие друзья!



До главного события года для Гусевского музея — «Ночь в музее 2019» остаются считанные дни!



Мы начинаем знакомить вас с артистами и коллективами, которые выступят для вас в эту длинную ночь. Центральными на сцене Музейной ночи, конечно же, станут выставки и «Живой музей».



«Музейная ночь — 2019» проходит в год Театра, а значит — «Вся жизнь театр…»! Этот лейтмотив наши гости увидят и почувствуют каждую минуту, в каждое мгновение праздника! В этом году Музейная ночь в Калининграде пройдет 17 мая, в городах области и зоопарке — 18 мая. Гусевский музей — как и большинство площадок в областном центре, начнет свою работу в 19 часов и закончит глубоко за полночь.



Итак, встречаемся 18 мая на открытой площадке музейного комплекса Гусевского музея, в 19:00 часов. В этом году каждому нашему гостю необходимо подарить чемодану судьбы 10 рублей, а он, в свою очередь, не останется в долгу — пожелание и номерок для театральной лотереи каждому доверившемуся.



«Вся жизнь театр…», а значит вас ждет увертюра Музейной ночи: дворик мастеров, бутафорный цех, объединивший мастер-классы под открытым небом, площадка декламации «Белый микрофон» у беседки Петра и Февронии, а кулинарное закулисье будет представлено в работе торговых точек. На главной сцене — в первом акте зрителей ждет выступление Калининградского областного музыкального театра под руководством Заслуженного деятеля искусств России Валерия Лысенко. И в эту ночь горожане смогут оценить многогранность, профессионализм и талант коллектива, благодаря которым в 2010 году Международной академией культуры и искусства театр был признан «Национальным достоянием России».



Программа мероприятий

«Вся жизнь театр…» 18 мая 2019 г.

Открытая площадка музейного комплекса, вход 10 рублей:

19.00

«Увертюра Музейной ночи»:

— «Дворик мастеров»

— «Бутафорный цех» (мастер-классы)

— «Площадка декламации «Белый микрофон» (Беседка Петра и Февронии)

— «Кулинарное закулисье» (Работа торговых точек)

19.30

— «Пролог Музейной ночи». На главной сцене актеры «Живого музея» и приветствие гостей.

20.00

— Первый акт — Калининградский областной музыкальный театр под руководством Заслуженного деятеля искусств России Валерия Лысенко

21.00

— Второй акт — Театр боевых действий международной академии фехтовальных искусств под руководством Сергея Мишенёва (Санкт-Петербург)

21.40

— Третий акт- TrioParis с программой «Гимн любви»

— Эпилог — Театр огня

Репортаж театральных критиков Ренаты Белой и Маши Чёрной из «Живого музея» в перерывах между выступлениями.

Действо в «Живом музее»

Стоимость билета: 200 руб. (детский)/300 руб. (взрослый)

— «Три девицы под окном…»

— «Легенды Фридрихшуле».

— «Театр забытой войны»

— «Живая афиша»

— «Фронтовые гастроли»

— «Я поведу тебя в театр…»

— Персональная выставка и мастер-классы по театральному мастерству от Аллы Татариковой-Карпенко (Калининград).

— Работа театрального буфета



И много других неожиданностей и театральных сюрпризов…



В каждом экспозиционном зале посетителю будет представлена возможность посмотреть на историю в контексте театральных приемов, через ожившие картинки прошедших эпох.



Для информация:



Акция «Ночь музеев» пройдет в России уже в тринадцатый раз, в прошлом году к ней присоединилось более 2 300 000 человек. Это единственное время в году, когда культурные учреждения по всей стране работают в вечернее и ночное время. Картинные галереи и музеи, арт-пространства и театры готовят для посетителей специальные программы: выставки, концерты, квесты и мастер-классы.



Организаторы акции — Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».

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