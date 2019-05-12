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Информационный сайт города Гусева

18 мая городской музей приглашает на «Музейную ночь — 2019»

12 мая 2019, 14:22
18 мая городской музей приглашает на «Музейную ночь — 2019»
Дорогие друзья!

До главного события года для Гусевского музея — «Ночь в музее 2019» остаются считанные дни!

Мы начинаем знакомить вас с артистами и коллективами, которые выступят для вас в эту длинную ночь. Центральными на сцене Музейной ночи, конечно же, станут выставки и «Живой музей».

«Музейная ночь — 2019» проходит в год Театра, а значит — «Вся жизнь театр…»! Этот лейтмотив наши гости увидят и почувствуют каждую минуту, в каждое мгновение праздника! В этом году Музейная ночь в Калининграде пройдет 17 мая, в городах области и зоопарке — 18 мая. Гусевский музей — как и большинство площадок в областном центре, начнет свою работу в 19 часов и закончит глубоко за полночь.

Итак, встречаемся 18 мая на открытой площадке музейного комплекса Гусевского музея, в 19:00 часов. В этом году каждому нашему гостю необходимо подарить чемодану судьбы 10 рублей, а он, в свою очередь, не останется в долгу — пожелание и номерок для театральной лотереи каждому доверившемуся.

«Вся жизнь театр…», а значит вас ждет увертюра Музейной ночи: дворик мастеров, бутафорный цех, объединивший мастер-классы под открытым небом, площадка декламации «Белый микрофон» у беседки Петра и Февронии, а кулинарное закулисье будет представлено в работе торговых точек. На главной сцене — в первом акте зрителей ждет выступление Калининградского областного музыкального театра под руководством Заслуженного деятеля искусств России Валерия Лысенко. И в эту ночь горожане смогут оценить многогранность, профессионализм и талант коллектива, благодаря которым в 2010 году Международной академией культуры и искусства театр был признан «Национальным достоянием России».

Программа мероприятий


«Вся жизнь театр…» 18 мая 2019 г.
Открытая площадка музейного комплекса, вход 10 рублей:
19.00
«Увертюра Музейной ночи»:
— «Дворик мастеров»
— «Бутафорный цех» (мастер-классы)
— «Площадка декламации «Белый микрофон» (Беседка Петра и Февронии)
— «Кулинарное закулисье» (Работа торговых точек)
19.30
— «Пролог Музейной ночи». На главной сцене актеры «Живого музея» и приветствие гостей.
20.00
— Первый акт — Калининградский областной музыкальный театр под руководством Заслуженного деятеля искусств России Валерия Лысенко
21.00
— Второй акт — Театр боевых действий международной академии фехтовальных искусств под руководством Сергея Мишенёва (Санкт-Петербург)
21.40
— Третий акт- TrioParis с программой «Гимн любви»
 — Эпилог — Театр огня
Репортаж театральных критиков Ренаты Белой и Маши Чёрной из «Живого музея» в перерывах между выступлениями.
Действо в «Живом музее»
Стоимость билета: 200 руб. (детский)/300 руб. (взрослый)
— «Три девицы под окном…»
— «Легенды Фридрихшуле».
— «Театр забытой войны»
— «Живая афиша»
— «Фронтовые гастроли»
— «Я поведу тебя в театр…»
— Персональная выставка и мастер-классы по театральному мастерству от Аллы Татариковой-Карпенко (Калининград).
— Работа театрального буфета

И много других неожиданностей и театральных сюрпризов…

В каждом экспозиционном зале посетителю будет представлена возможность посмотреть на историю в контексте театральных приемов, через ожившие картинки прошедших эпох.

Для информация:

Акция «Ночь музеев» пройдет в России уже в тринадцатый раз, в прошлом году к ней присоединилось более 2 300 000 человек. Это единственное время в году, когда культурные учреждения по всей стране работают в вечернее и ночное время. Картинные галереи и музеи, арт-пространства и театры готовят для посетителей специальные программы: выставки, концерты, квесты и мастер-классы.

Организаторы акции — Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».
музей
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g
# 1g.o.s.t.2018
Даже на территорию музея сделали платный вход?
Зато в церковь все бесплатно могут зайти... Вот и задумаешься, где нас больше рады видеть? 
Вчера, 14:35   ЦитироватьОтветить
22

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