18 мая в Гусеве состоится традиционный крестный ход «Неупиваемая Чаша»

14 мая 2019, 11:06

18 мая 2019 года в Гусеве состоится традиционный крестный ход вокруг города с иконой Божьей Матери «Неупиваемая Чаша». Об этом рассказал настоятель Храма Всех Святых протоиерей Георгий Матвеев на свои страницы ВКонтакте.



Участники хода будут молиться Пресвятой Богородице о избавлении от страсти пьянства своих близких, жителей города и всей страны.

Начало шествия от храма Всех Святых (ул.Толстого 2а) в 7:00.



По окончании крестного хода будет отслужена Божественная литургия и молебен на принятие обета трезвости.



Приглашаются все желающие.

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