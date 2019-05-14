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Информационный сайт города Гусева

18 мая в Гусеве состоится традиционный крестный ход «Неупиваемая Чаша»

14 мая 2019, 11:06
18 мая в Гусеве состоится традиционный крестный ход «Неупиваемая Чаша»
18 мая 2019 года в Гусеве состоится традиционный крестный ход вокруг города с иконой Божьей Матери «Неупиваемая Чаша». Об этом рассказал настоятель Храма Всех Святых протоиерей Георгий Матвеев на свои страницы ВКонтакте.

Участники хода будут молиться Пресвятой Богородице о избавлении от страсти пьянства своих близких, жителей города и всей страны.
Начало шествия от храма Всех Святых (ул.Толстого 2а) в 7:00.

По окончании крестного хода будет отслужена Божественная литургия и молебен на принятие обета трезвости.

Приглашаются все желающие.
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Н
# 1НебесныйПрофсоюз
Бродят.. БРодят.. А народ все квасит и квасит .... Бродильщиков уже давно увольнять пора... Бо бродят некачественно .. С прохладцей, видать... Потому , и толку нет ....
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