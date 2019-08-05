Гребной клуб Юрия Матуры приглашает на фестиваль водного туризма «Все на вёсла!», который будет проходить с 24 по 25 августа на реке Анграпа в посёлке Лермонтово Гусевского городского округа (Ориентир — мост через реку Анграпа на трассе «Черняховск — Гусев»).
Запланированы соревнования по технике водного туризма на катамаранах, байдарках и каяках, конкурсы на точность управления байдаркой, состязания по эскимосской технике на байдарках и катамаранах и многое другое!
Гребной клуб Юрия Матуры приглашает на фестиваль водного туризма «Все на вёсла!»
5 августа 2019, 12:32
0 просмотров
Другие новости по теме