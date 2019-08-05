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Информационный сайт города Гусева

Гребной клуб Юрия Матуры приглашает на фестиваль водного туризма «Все на вёсла!»

5 августа 2019, 12:32
Гребной клуб Юрия Матуры приглашает на фестиваль водного туризма «Все на вёсла!»
Гребной клуб Юрия Матуры приглашает на фестиваль водного туризма «Все на вёсла!», который будет проходить с 24 по 25 августа на реке Анграпа в посёлке Лермонтово Гусевского городского округа (Ориентир — мост через реку Анграпа на трассе «Черняховск — Гусев»).

Запланированы соревнования по технике водного туризма на катамаранах, байдарках и каяках, конкурсы на точность управления байдаркой, состязания по эскимосской технике на байдарках и катамаранах и многое другое!
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