/ / / 29 августа Подростково-молодежный клуб ГДК объявляет «ЗD — День: День Добрых Дел!»

Что будет? Три блока активностей:
Блок 1: «Глаза глядят, а руки делают!»
- 14:30 — Сами пойдем и вас приглашаем на уборку территории бывшей 3 школы!
- Видел недалеко от дома брошенных уличных котят? Купи им корма — даже маленькое добро сделает мир лучше!
- Мы поможем с работой по дому труженице тыла, а ты спроси у соседской бабушки, может и ей нужны добрые руки, готовые помочь?
Блок 2: «Сделал дело — гуляй смело!»
17:30 приглашаем всех принять участие в Квест-игре «Добро — сила» — побегаем, подумаем, посоревнуемся — будет интересно!
Блок 3: «А компот?»
18:30 Устроим настоящий ДоброПир! Устроимся уютно на полянке, расставим явства, волонтерами с душой приготовленные, гитарку в руки возьмем и насладимся совместным досугом!
К участию приглашается активная молодежь города, владеющая добрым сердцем!