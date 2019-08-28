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Информационный сайт города Гусева

29 августа Подростково-молодежный клуб ГДК объявляет «ЗD — День: День Добрых Дел!»

28 августа 2019, 10:45
29 августа Подростково-молодежный клуб ГДК объявляет «ЗD — День: День Добрых Дел!»
29 августа Подростково-молодежный клуб ГДК объявляет «ЗD — День: День Добрых Дел!»

Что будет? Три блока активностей:

Блок 1: «Глаза глядят, а руки делают!»

  1. 14:30 — Сами пойдем и вас приглашаем на уборку территории бывшей 3 школы!
  2. Видел недалеко от дома брошенных уличных котят? Купи им корма — даже маленькое добро сделает мир лучше!
  3. Мы поможем с работой по дому труженице тыла, а ты спроси у соседской бабушки, может и ей нужны добрые руки, готовые помочь?

Блок 2: «Сделал дело — гуляй смело!»

17:30 приглашаем всех принять участие в Квест-игре «Добро — сила» — побегаем, подумаем, посоревнуемся — будет интересно!

Блок 3: «А компот?»

18:30 Устроим настоящий ДоброПир! Устроимся уютно на полянке, расставим явства, волонтерами с душой приготовленные, гитарку в руки возьмем и насладимся совместным досугом!

К участию приглашается активная молодежь города, владеющая добрым сердцем!
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