14:30 — Сами пойдем и вас приглашаем на уборку территории бывшей 3 школы!

Видел недалеко от дома брошенных уличных котят? Купи им корма — даже маленькое добро сделает мир лучше!

Мы поможем с работой по дому труженице тыла, а ты спроси у соседской бабушки, может и ей нужны добрые руки, готовые помочь?



29 августа Подростково-молодежный клуб ГДК объявляет «ЗD — День: День Добрых Дел!»Что будет? Три блока активностей:17:30 приглашаем всех принять участие в Квест-игре «Добро — сила» — побегаем, подумаем, посоревнуемся — будет интересно!18:30 Устроим настоящий ДоброПир! Устроимся уютно на полянке, расставим явства, волонтерами с душой приготовленные, гитарку в руки возьмем и насладимся совместным досугом!К участию приглашается активная молодежь города, владеющая добрым сердцем!