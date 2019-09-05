Городской дом культуры объявляет конкурс на создание эмблемы Подростково-молодежного клуба (ПМК ГДК).
Эмблема должна отражать активную добровольческую деятельность объединения!
Работы принимаются с 5 сентября по 1 октября 2019 года на электронную почту maugdk@mail.ru (с пометкой «КОНКУРС ПМК») или в личные сообщения руководителю Подростково-молодежного клуба Эльвире Дмитроченко
Лучшие 10 работ будут отмечены поощрительными призами, а победитель получит в подарок СМАРТ ЧАСЫ!
Подведение итогов и награждение победителя состоится 12 октября, в рамках открытия творческого сезона Городского дома культуры!
Городской дом культуры проводит конкурс на лучшую эмблему для Подростково-молодежного клуба
5 сентября 2019, 15:34