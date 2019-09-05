Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / Городской дом культуры проводит конкурс на лучшую эмблему для Подростково-молодежного клуба
Информационный сайт города Гусева

Городской дом культуры проводит конкурс на лучшую эмблему для Подростково-молодежного клуба

5 сентября 2019, 15:34
Городской дом культуры проводит конкурс на лучшую эмблему для Подростково-молодежного клуба
Городской дом культуры объявляет конкурс на создание эмблемы Подростково-молодежного клуба (ПМК ГДК).

Эмблема должна отражать активную добровольческую деятельность объединения!

Работы принимаются с 5 сентября по 1 октября 2019 года на электронную почту maugdk@mail.ru (с пометкой «КОНКУРС ПМК») или в личные сообщения руководителю Подростково-молодежного клуба Эльвире Дмитроченко

Лучшие 10 работ будут отмечены поощрительными призами, а победитель получит в подарок СМАРТ ЧАСЫ!

Подведение итогов и награждение победителя состоится 12 октября, в рамках открытия творческого сезона Городского дома культуры!
Другие новости по теме
28 апреля в Городском доме культуры пройдёт фримаркет-ярмарка28 апреля в Городском доме культуры пройдёт фримаркет-ярмарка23 апреля в городской библиотеке пройдёт поэтический квартирник «Поэзия в сердце»23 апреля в городской библиотеке пройдёт поэтический квартирник «Поэзия в сердце»К 25-й годовщине пробега «Гусев — Голдап» городская администрация проводит конкурс на лучшую эмблемуК 25-й годовщине пробега «Гусев — Голдап» городская администрация проводит конкурс на лучшую эмблемуМероприятия на территории Гусевского городского округа в октябре 2018 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в октябре 2018 года
Л
# 1Лора
Когда коту делать нечего-он сам знаете чем занимается!
Вчера, 17:20   ЦитироватьОтветить
33
С
# 2Суканов
Цитата: Лора
Когда коту делать нечего-он сам знаете чем занимается!
Дура ты, и коза твоя дура..
Сегодня, 12:56   ЦитироватьОтветить
11
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико