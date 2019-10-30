4 ноября в ГДК пройдёт праздничный концерт «Мы едины и мы непобедимы» 30 октября 2019, 13:23 4 ноября в городском доме культуры пройдёт праздничный концерт «Мы едины и мы непобедимы», посвящённый Дню народного единства.Начало 12:00. Другие новости по теме Мероприятия на территории Гусевского городского округа в ноябре 2018 года4 ноября в ГДК пройдёт праздничный концерт, посвящённый Дню народного единстваМероприятия на территории Гусевского городского округа в ноябре4 ноября ГДК пройдёт праздничный концерт «Пока мы едины, мы непобедимы» Г # 1Гость. А где Крым, Калининградская область и Курильские острова на карте?Похоже на диверсию. Сегодня, 19:18 ЦитироватьОтветить 00 Оставить комментарий Напишите 2 прописью Отправить комментарий