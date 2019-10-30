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Информационный сайт города Гусева

4 ноября в ГДК пройдёт праздничный концерт «Мы едины и мы непобедимы»

30 октября 2019, 13:23
4 ноября в ГДК пройдёт праздничный концерт «Мы едины и мы непобедимы»
4 ноября в городском доме культуры пройдёт праздничный концерт «Мы едины и мы непобедимы», посвящённый Дню народного единства.

Начало 12:00.
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Г
# 1Гость.
А  где Крым, Калининградская область и Курильские острова на карте?
Похоже на диверсию.
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