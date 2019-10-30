4 ноября в ГДК пройдёт праздничный концерт «Мы едины и мы непобедимы»

4 ноября в городском доме культуры пройдёт праздничный концерт «Мы едины и мы непобедимы», посвящённый Дню народного единства. Начало 12:00.

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