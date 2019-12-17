26 декабря в городской администрации пройдут публичные слушания 17 декабря 2019, 17:23

Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ» информирует жителей округа о проведении публичных слушаний по схеме размещения нестационарных объектов потребительского рынка. Публичные слушания будут проводиться 26 декабря 2019 года в 14.00 часов в конференц — зале администрации МО «Гусевский городской округ» по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых,8.



Проект постановления администрации МО «Гусевский городской округ» «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Гусевский городской округ»» и постановление главы МО «Гусевский городской округ» от 29.11.2019 года № 27 «О назначении публичных слушаний по проекту схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Гусевский городской округ» размещены в рубрике /разделе/ подразделе — главная / город/ публичные слушания официального сайта администрации муниципального образования «Гусевский городской округ».



На публичные слушания приглашаются правообладатели существующих нестационарных объектов потребительского рынка и все желающие.