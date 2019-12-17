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Информационный сайт города Гусева

26 декабря в городской администрации пройдут публичные слушания

17 декабря 2019, 17:23
26 декабря в городской администрации пройдут публичные слушания
Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ» информирует жителей округа о проведении публичных слушаний по схеме размещения нестационарных объектов потребительского рынка. Публичные слушания будут проводиться 26 декабря 2019 года в 14.00 часов в конференц — зале администрации МО «Гусевский городской округ» по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых,8.

Проект постановления администрации МО «Гусевский городской округ» «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Гусевский городской округ»» и постановление главы МО «Гусевский городской округ» от 29.11.2019 года № 27 «О назначении публичных слушаний по проекту схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Гусевский городской округ» размещены в рубрике /разделе/ подразделе — главная / город/ публичные слушания официального сайта администрации муниципального образования «Гусевский городской округ».

На публичные слушания приглашаются правообладатели существующих нестационарных объектов потребительского рынка и все желающие.
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П
# 1Протуберанец
Вот и пускай расскажут, как с 2020 года по постановлению Правительства РФ собираются владельцев садовых участков и огородов обкладывать налогами за торговлю плодоовощной продукцией. Лицензия на год будет стоить порядка 50 тыс. рублей. Ёлочка мне нравится. 


* вернее патент

Если минусуют (догадываюсь даже кто) значит инфа 100%. Все, кто торгует на рынке и перед ним, на мини рынке у "Золотой кометы" пригототесь приобретать в следующем году патенты на торговлю плодоовощной продукцией (максимум на год патент будет стоит 50 штук). Представители ФНС уже на это заряжены, будут с полицейскими шерстить торговые ряды и отлавливать лиц, торгующих без патента. Если это не так, пускай тут на сайте и опровергнуть эту информацию. 
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